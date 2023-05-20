«Ситуация как перед Первой мировой». Смогут ли Китай и США избежать полномасштабной войны — самый опытный американский дипломат 20 мая, 08:25 Си Цинзьпин и Джо Байден в 2022 году (Фото:REUTERS/FW1F/Bill Berkrot)

Обострение конкуренции между Китаем и США уже приблизило мир к ситуации, подобной той, что сложилась в геополитике накануне Первой мировой войны.

Об этом заявил Генри Киссинджер, бывший госсекретарь и советник президента США по вопросам национальной безопасности в 1960—1970-х годах, который дал восьмичасовое интервью журналу The Economist незадолго до своего 100-летия. «Никто из ныне живущих людей не имеет большего опыта международных отношений», — пишет о нем издание, напоминая о пути Киссинджера сначала как исследователя дипломатии 19-го века, затем как советника по национальной безопасности и госсекретаря США, а в течение последних 46 лет — как консультанта монархов, президентов и премьер-министров всего мира.

Видео дня

«Обе стороны [Китай и США] убедили себя, что другая представляет стратегическую опасность, — говорит он, — Мы на пути к столкновению великих держав».

Киссинджер признает, что обеспокоен обострением конкуренции Китая и Америки за технологическое и экономическое превосходство. Он дает понять, что если в течение ближайших 5−10 лет Пекин и Вашингтон не найдут способ закрепить устойчивые правила сосуществования, то могут прибегнуть к силе. «Мы находимся в классической ситуации, которая была перед Первой мировой войной, когда ни одна из сторон не имеет значительного пространства для политических уступок и когда любое нарушение равновесия может привести к катастрофическим последствиям», — говорит американский дипломат.

В то же время Киссинджер предостерегает от неправильного толкования амбиций Китая. В Вашингтоне «говорят, что Китай хочет мирового господства». Однако, возражает дипломат, хотя КНР действительно стремится к могуществу, «они не стремятся к мировому господству в гитлеровском понимании». «Они так не думают и вряд ли когда-то думали о мировом порядке», — убежден Генри Киссинджер, который встречался со многими китайскими лидерами, начиная с Мао Цзэдуна.

Киссинджер считает систему китайского государства скорее конфуцианской, чем марксистской. Это означает, что китайские лидеры стремятся достигать максимальной силы, на которую способна их страна, и ищут уважения за их достижения. Лидеры Китая также хотят, чтобы именно за ними было последнее слово относительно их собственных интересов в международной системе. Стали бы они навязывать китайскую культуру, если бы достигли преимущества, которое можно было бы по-настоящему использовать? «Не знаю, — отвечает Киссинджер, — Мой инстинкт говорит, что нет… [Но] я считаю, что в наших силах предотвратить возникновение такой ситуации путем сочетания дипломатии и силы».

Во избежание большой войны он также призывает США найти способ поддерживать равновесие между двумя державами. «[Китай] пытается играть глобальную роль. В каждой точке мы должны оценивать, совместимы ли концепции [Вашингтона и Пекина] относительно стратегической роли». Если нет, то встанет вопрос применения силы, предостерегает Киссинджер. «Возможно ли сосуществование Китая и Соединенных Штатов без угрозы полномасштабной войны друг с другом? Я думал и до сих пор думаю, что да». Но он признает, что успех не гарантирован. «Может быть и провал, — говорит он, — и поэтому мы должны быть достаточно сильными в военном плане, чтобы уберечься от поражения».