Блинкен встретится с Си Цзиньпином в Пекине

19 июня, 11:26
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Энтони Блинкен (Фото:REUTERS/Leah Millis/Pool)

Энтони Блинкен (Фото:REUTERS/Leah Millis/Pool)

Госсекретарь США Энтони Блинкен, который находится с визитом в Пекине, встретится с главой Китая Си Цзиньпином в понедельник, 19 июня. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на заявление Госдепа.

Это будет первая встреча американского госсекретаря с президентом КНР с 2018 года.

Блинкен прибыл в Китай 18 июня, став первым высокопоставленным дипломатом США за последние пять лет, посетившим эту страну. Одной из главных целей поездки в Пекин он назвал установление «открытого и мощного общения» с должностными лицами КНР.

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Госсекретарь США уже встретился с главой МИД Цинь Ганом. Они договорились, что Вашингтон и Пекин будут поддерживать открытые каналы связи.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что надеется встретиться с Си Цзиньпином в течение следующих нескольких месяцев.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   США Китай Си Цзиньпин Энтони Блинкен

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