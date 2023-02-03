Пентагон зафиксировал китайский шпионский шар над США

3 февраля, 02:02
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Китайский шпионский шар (Фото:The Spectator Index/Twitter)

Китайский шпионский шар (Фото:The Spectator Index/Twitter)

Пентагон сообщил, что ведет наблюдение за китайским шпионским шаром, который ведет разведку над северной территорией США.

Об этом сообщает CNN.

Спикер Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер сообщил, что за шаром наблюдают уже несколько дней.

"Мы уверены, что этот высотный аэростат принадлежит Китаю. Случаи такой активности наблюдались за последние несколько лет, в том числе администрацией", - заявил Райдер.

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Отмечается, что военные приняли решение не сбивать шпионский шар. Официальные лица США сотрудничают с китайским правительством как через китайское посольство в Вашингтоне, так и через дипломатическую миссию США в Китае по этому вопросу.

https://twitter.com/bradmwarren/status/1621277669290819585
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   США Китай

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