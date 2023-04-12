«Быть в мейнстриме». Почему австрийская министр пообещала арестовать Путина после его поездки на свадьбу ее эксколлеги — дипломат 12 апреля, 17:49 В 2018 году танец Владимира Путина и Карин Кнайсль обсуждали все мировые СМИ (Фото:Roland Schlager/Pool via Reuters)

Посол Украины в Австрии в 2014—2021 годах Александр Щерба в интервью Radio NV объяснил, почему австрийская министр по делам Европы Каролина Эдтштадлер заявила, что Владимира Путина арестуют, если он приедет в Австрию, хотя российский диктатор ездил на свадьбу в ее экс-коллеге.



«Для Австрии очень важная вещь — это то, как на них смотрят в мире, как воспринимают в мире. И они видят себя как европейскую середину. Для них очень важно быть в мейнстриме», — отметил Щерба, отвечая на этот вопрос в эфире Radio NV.

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По словам дипломата, для Австрии мейнстрим сильно связан с позицией Германии.

«Они не хотят быть в том лагере, где страны Балтии и Польша, которые в вопросе Украины больше нас поддерживают. В то же время, они не хотят быть в том лагере, где Кипр, Венгрия — те страны, которые они считают достаточно пророссийскими. Если бы Каролина Эдтштадлер сказала „нет, мы не будем арестовывать Путина“, Австрия мгновенно оказалась бы не в мейнстриме, а с такими странами как Венгрия, Армения, Южная Африка», — объяснил он.

Щерба констатировал, что это было бы плохо «для их самолюбия, для эго», и означало бы, что Австрия изменилась. Однако австрийцы, наоборот, «подтвердили свою природу и свое видение как европейской середины».

По словам дипломата, большинство европейских стран надеются на возобновление сотрудничества с Россией после того, как «сейчас мы дадим им по рукам».

Также он подчеркнул, что для европейцев важно быть законопослушными и «если такая высшая инстанция вынесла свой вердикт, что Путин, по крайней мере, подозревается в преступлениях и до такой степени, что его нужно арестовать, то я вполне могу представить, что и Австрия, и Германия, любая страна действительно арестовала бы его просто потому, что они законопослушны».

11 апреля австрийское министерство по делам Европы заявило, что Австрия арестует российского диктатора Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда, если он решится приехать в страну.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.

Как пояснил генеральный прокурор Украины Андрей Костин, глава кремлевского режима может быть арестован на территории 123 стран, ратифицировавших Римский статут.

В Офисе президента Украины заявили, что решение МКС означает, что никаких переговоров с нынешней российской элитой и никакой отмены санкций не будет.

В августе 2018 года на свадьбе в то время главы МИД Австрии Карин Кнайсль присутствовал российский диктатор Владимир Путин.

Как сообщалось, он поздравил молодоженов букетом цветов и станцевал с невестой. Путин привез с собой государственный Кубанский казачий хор.