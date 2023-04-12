«Быть в мейнстриме». Почему австрийская министр пообещала арестовать Путина после его поездки на свадьбу ее эксколлеги — дипломат

12 апреля, 17:49
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В 2018 году танец Владимира Путина и Карин Кнайсль обсуждали все мировые СМИ (Фото:Roland Schlager/Pool via Reuters)

В 2018 году танец Владимира Путина и Карин Кнайсль обсуждали все мировые СМИ (Фото:Roland Schlager/Pool via Reuters)

Посол Украины в Австрии в 2014—2021 годах Александр Щерба в интервью Radio NV объяснил, почему австрийская министр по делам Европы Каролина Эдтштадлер заявила, что Владимира Путина арестуют, если он приедет в Австрию, хотя российский диктатор ездил на свадьбу в ее экс-коллеге.

«Для Австрии очень важная вещь — это то, как на них смотрят в мире, как воспринимают в мире. И они видят себя как европейскую середину. Для них очень важно быть в мейнстриме», — отметил Щерба, отвечая на этот вопрос в эфире Radio NV.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=QKPNz_hsxe4

По словам дипломата, для Австрии мейнстрим сильно связан с позицией Германии.

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«Они не хотят быть в том лагере, где страны Балтии и Польша, которые в вопросе Украины больше нас поддерживают. В то же время, они не хотят быть в том лагере, где Кипр, Венгрия — те страны, которые они считают достаточно пророссийскими. Если бы Каролина Эдтштадлер сказала „нет, мы не будем арестовывать Путина“, Австрия мгновенно оказалась бы не в мейнстриме, а с такими странами как Венгрия, Армения, Южная Африка», — объяснил он.

Щерба констатировал, что это было бы плохо «для их самолюбия, для эго», и означало бы, что Австрия изменилась. Однако австрийцы, наоборот, «подтвердили свою природу и свое видение как европейской середины».

По словам дипломата, большинство европейских стран надеются на возобновление сотрудничества с Россией после того, как «сейчас мы дадим им по рукам».

Также он подчеркнул, что для европейцев важно быть законопослушными и «если такая высшая инстанция вынесла свой вердикт, что Путин, по крайней мере, подозревается в преступлениях и до такой степени, что его нужно арестовать, то я вполне могу представить, что и Австрия, и Германия, любая страна действительно арестовала бы его просто потому, что они законопослушны».

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11 апреля австрийское министерство по делам Европы заявило, что Австрия арестует российского диктатора Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда, если он решится приехать в страну.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.

Как пояснил генеральный прокурор Украины Андрей Костин, глава кремлевского режима может быть арестован на территории 123 стран, ратифицировавших Римский статут.

В Офисе президента Украины заявили, что решение МКС означает, что никаких переговоров с нынешней российской элитой и никакой отмены санкций не будет.

В августе 2018 года на свадьбе в то время главы МИД Австрии Карин Кнайсль присутствовал российский диктатор Владимир Путин.

Как сообщалось, он поздравил молодоженов букетом цветов и станцевал с невестой. Путин привез с собой государственный Кубанский казачий хор.

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Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Владимир Путин Австрия Международный уголовный суд радио NV ордер на арест Путина

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