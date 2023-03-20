Подоляк об ордере на арест Путина: Никаких переговоров с нынешней элитой РФ и отмены санкций

20 марта, 12:08
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Подоляк объяснил, что означает решение МУС об ордере на арест диктатора Путина (Фото:Hennadii Minchenko/Reuters)

Подоляк объяснил, что означает решение МУС об ордере на арест диктатора Путина (Фото:Hennadii Minchenko/Reuters)

Решение Международного уголовного суда о выдаче ордера на арест российского диктатора Владимира Путина означает отсутствие переговоров с нынешней элитой страны-агрессора.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в своем Twitter.

Он также озвучил ряд других последствий и того, что означит решение МУС.

Речь де также о невозможности возвращения России в мировую политику в довоенном статусе, а также об отмены санкций, «пока „лицо Путина“ представляет Россию».

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Подоляк также отметил, что решение МУС юридически зафиксировало Путина как безусловного международного преступника.

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17 марта Международный уголовный суд в Гааге издал ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.

Как пояснил генеральный прокурор Украины Андрей Костин, глава кремлевского режима может быть арестован на территории 123 стран, ратифицировавших Римский устав.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Владимир Путин Арест Международный уголовный суд Михаил Подоляк Война России против Украины

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