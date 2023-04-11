Австрия подтвердила, что арестует Путина, если он решится приехать в страну 11 апреля, 16:22 Флаг Австрии (Фото:Fachdozent / pixabay)

Австрия арестует российского диктатора Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда, если он решится приехать в страну.

Об этом заявила австрийская министерка по делам Европы Каролине Эдтштадлер в интервью немецкому изданию Tagesspiegel.

Она подчеркнула, что Австрия будет выполнять свои обязательства по международному праву.

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«Австрия выполнит свои обязательства по международному и уголовному праву… Выдача этого международного ордера на арест от МКС означает, что если он (Путин — ред.) ступит на австрийскую землю, он должен быть арестован», — сказала Эдтштадлер, добавив, что сама была судьей по уголовным делам для работы в правительстве.

Консерватор Эдтштадлер также заверила, что Австрия будет оказывать помощь Украине, кроме военной.

«Австрия военно-нейтральная, но отнюдь не политически нейтральная. Мы солидарны с народом Украины, поддерживаем его в гуманитарном и экономическом плане, но не в снабжении оружием. В то же время мы не блокируем решение о поддержке со стороны ЕС», — сказала она.

Министр подчеркнула, что нейтралитет не мешает ее стране оказывать большую поддержку Украине в других отраслях.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге издал ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.

Как пояснил генеральный прокурор Украины Андрей Костин, глава кремлевского режима может быть арестован на территории 123 стран, ратифицировавших Римский устав.

В Офисе президента Украины заявили, что решение МУС означает никаких переговоров с нынешней российской элитой и никакой отмены санкций.