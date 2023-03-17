Решение суда в Гааге. Путина теперь должны задержать за пределами РФ — генпрокурор Костин 17 марта, 17:33 Владимир Путин (Фото:Sputnik / Mikhail Metzel / Pool via REUTERS)

С 17 марта российский диктатор Владимир Путин получил официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления — незаконной депортации и перемещения украинских детей.

Как объяснил генпрокурор Украины Андрей Костин, теперь Путина должны арестовать за пределами России и передать в международный суд.

«А мировые лидеры будут трижды думать, прежде чем давать ему руку или садиться с ним за стол переговоров. Мир получил сигнал, что российский режим преступный и его руководство и приспешники будут привлечены к ответственности», — заявил он.

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Он также добавил, что сегодняшнее решение — это исторический шаг к восстановлению справедливости.

«Сегодняшнее решение — исторический шаг. Но это только начало долгого пути восстановления справедливости», — сказал он.

Международный уголовный суд в Гааге в пятницу, 17 марта, выдал ордер на арест российского диктатора Путина, который обвиняется в совершении военных преступлений в Украине.

Ранее газета NYT со ссылкой на источники сообщила, что МУС планирует открыть два дела по военным преступлениям России против Украины — о похищении украинских детей и подростков, которых отправляли на «перевоспитание» в лагеря в РФ, а также о преднамеренных атаках россиян на гражданскую инфраструктуру.

