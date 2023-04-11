«Сказочно обогатилась после СССР». Интервью NV с дипломатом Щербой об Австрии, где арестуют Путина и залегают на дно состоятельные украинцы

11 апреля, 20:47
NV Премиум
Поделиться:
Интервью NV с дипломатом Александром Щербой — об Австрии, где арестуют Путина и залегают на дно состоятельные украинцы (Фото:REUTERS/Leonhard Foeger)

Интервью NV с дипломатом Александром Щербой — об Австрии, где арестуют Путина и залегают на дно состоятельные украинцы (Фото:REUTERS/Leonhard Foeger)

Автор: Алексей Тарасов

Австрия подтвердила, что арестует российского диктатора Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда, если он решится приехать в страну.

Об этом заявила австрийская министр по делам Европы Каролина Эдтштадлер.

Дипломат, посол Украины в Австрии в 2014—2021 годах Александр Щерба рассказал в интервью Radio NV, насколько тяжело такое заявление далось «сказочно обогатившейся» за счет России стране.

Видео дня

— В Австрию Путин прилетал на свадьбу бывшей главы МИДа Карин Кнайсль, они танцевали вместе. Что такое заявление может означать для России? И что это значит для Австрии?

— Для Австрии очень важная вещь — это то, как на них смотрят в мире, как воспринимают в мире. И они видят себя как европейскую середину. Для них очень важно быть в мейнстриме.

Теги:   Владимир Путин Интервью NV Австрия Вена Олигархи Дипломатия Дипломат Радио NV ордер на арест Путина

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X