Нары для Путина. С сегодняшнего дня в двух третях стран мира диктатору РФ грозит арест — объяснение от юриста-международника 17 марта, 20:31 Эксклюзив NV МКС выдал ордер на арест российского диктатора Путина (Фото:Sputnik / Mikhail Metzel / Pool via REUTERS)

Теперь Путин должен быть задержан и отправлен в Гаагу, если он приедет в одно из государств-участников Римского устава, объясняет юрист-международник Роман Еделев. Но это не всегда будет возможно на практике.

Сегодняшнее решение Международного уголовного суда (МКС) в Гааге о выдаче ордера на арест российского диктатора Владимира Путина позволит его задержанию более чем в 120 странах, являющихся участницами Римского устава — точнее, в 123 из 195 имеющихся.

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Об этом рассказал Роман Еделев, кандидат юридических наук, ученый секретарь Украинской ассоциации международного права.



«В практическом смысле это означает, что если Путин едет в государство, ратифицировавшее Римский устав, МКС мгновенно обращается к нему с просьбой о задержании Путина и передаче его в Гаагу в Международный уголовный суд. Государство, куда Путин приехал и участвующее в Римском уставе, получает такой запрос МКС. Если смотреть сугубо с юридической точки зрения, они должны выполнить такой запрос», — объяснил юрист.



В то же время, он отметил, что с политической точки зрения государство, куда будет ехать хозяин Кремля, может предоставить ему гарантии, что он не будет задержан из-за запроса МКС.



«И он себе в этом государстве спокойно выстроит два-три дня и поедет дальше. Такой вариант тоже возможен», — убежден Еделев.



Он также отметил, что решение МКС об ордере на арест Путина «имеет большее политическое значение».



«Потому что впервые международное судебное учреждение установило, что Путин, возможно, совершил международное преступление. Хотя мы знаем, что он совершил все — и преступление агрессии, и военные преступления, и преступление против человечности и, возможно, преступление геноцида. Но у нас не было юридического подтверждения, что Путин такое преступление совершил. Ведь Украина не может вынести такое решение из-за наличия у Путина иммунитета. Для МКС иммунитетов для высших должностных лиц не существует», — добавил юрист.



Напомним, 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора, подозреваемого в совершении военного преступления незаконной депортации детей и их незаконном перемещении с оккупированных территорий Украины на территорию России. Также выдан ордер на арест так называемой детской омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой.



Украина подписала, но до сих пор не ратифицировала Римский устав, а Россия отозвала свою подпись под ним.

