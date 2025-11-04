Согласно прогнозу эксперта, США, вероятнее всего, запустят ракету с космодрома Ванденберг в Калифорнии (Фото: www.war.gov)

Согласно навигационным предупреждениям, армия США запланировала первое испытание межконтинентальнойбаллистической ракеты (МБР) с ядерной боеголовкой, но без вооружения — после того, как президент Трамп отдал такой приказ.

Об этом 3 ноября сообщало американское издание Newsweek со ссылкой на собственную карту.

«На прошлой неделе Трамп объявил в социальных сетях, что он отдал приказ Министерству обороны немедленно начать испытания ядерного оружия, поскольку Россия и Китай — ключевые ядерные соперники США — продолжают испытывать свои арсеналы», — сообщили журналисты.

Как спрогнозировал в комментарии изданию преподаватель факультета аэрокосмической инженерии Делфтского технологического университета (Нидерланды) Марко Лангброк, вероятнее всего, что ближайший испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III состоится между средой, 5 ноября и четвергом, 6 ноября.

Согласно его прогнозу, США, вероятнее всего, запустят ракету с космодрома Ванденберг в Калифорнии.

Лангброк добавил, что ракета должна будет достичь полигона имени Рональда Рейгана для испытания систем противоракетной обороны на атолле Кваджалейн (Маршалловы острова) в центральной части Тихого океана, а также пяти зон для утилизации обломков.

«Если эта информация подтвердится, то, траектория полета будет похожа на предыдущий испытательный запуск, который состоялся в мае. Тогда невооруженная ракета, оснащенная единственным возвращающимся аппаратом, предназначенным для перевозки боеголовки, пролетела на запад примерно 4200 миль (примерно 6760 км — ред.) после запуска из Калифорнии», — пишет издание.

Как напоминает Newsweek, ранее, в сентябре 2025 года, ВМФ США уже проводили испытания — тогда с подводной лодки запустили без боеголовок четыре баллистические ракеты Trident II D5 Life Extension в Атлантическом океане у побережья полуострова Флориары.

Согласно данным Проекта по ядерной информации Федерации американских ученых, ВВС США располагают 400 межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III, развернутых в шахтах в Колорадо, Монтане, Небраске, Северной Дакоте и Вайоминге, с дальностью полета более 6000 миль (около 9656 км — ред.), подытожили в издании.

30 октября президент США Трамп объявил о возобновлении ядерных испытаний Соединенными Штатами. Соответствующее распоряжение, по его словам, уже передано Министерству войны.

Этому предшествовали испытания российской крылатой ракеты неограниченной дальности Буревестник с ядерной силовой установкой. Также в РФ были выполнены учебно-боевые пуски межконтинентальных баллистических ракет Ярс и Синява и двух крылатых ракет Х-102.

29 октября российский диктатор Владимир Путин похвастался запуском подводного аппарата с ядерной энергетической установкой Посейдон. Он заявил, что мощность Посейдона якобы «значительно превышает» мощность российской ракеты Сармат.

Затем в Кремле заявили, что запуск Буревестника якобы не является ядерными испытаниями и пригрозили США «ответными действиями» в случае тестового запуска ядерного оружия.