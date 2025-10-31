Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что испытания ядерного арсенала страны являются ключевой составляющей национальной безопасности — хотя он не уточнил, какие именно тесты приказал выполнить президент Дональд Трамп.

Об этом сообщает AFP.com.

«Это важная часть американской национальной безопасности — убедиться, что тот ядерный арсенал, который мы имеем, действительно работает должным образом, и это часть испытательного режима», — сказал Вэнс журналистам в Белом доме.



Он добавил, что заявление президента «говорит само за себя».

По информации, Трамп ранее отдал приказ военному ведомству США «немедленно» возобновить процесс испытаний ядерного оружия после 33-летнего периода моратория.

Однако остаются невыясненными конкретные детали относительно характера этих тестов — идет ли речь о подрыве ядерных боеголовок, или о связанных с ними системах доставки.

Накануне Трамп объявил о возобновлении ядерных испытаний Соединенными Штатами. Соответствующее распоряжение, по его словам, уже передано Министерству обороны.