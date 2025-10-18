СМИ рассказали, как Путин может попасть в Будапешт на саммит с Трампом

В СМИ показали, как Путин может добраться до Будапешта для встречи с Трампом (Фото: росСМИ)

Российский диктатор Владимир Путин может добраться до Будапешта на встречу с президентом США Дональдом Трампом через воздушное пространство Турции и Сербии, избежав ограничений ЕС. Об этом 17 октября пишет Air Live .

Из-за санкций ЕС и закрытого для России, после вторжения в Украину, воздушного пространства, президентский самолет Путина Ил-96 не может пролетать над большинством европейских стран, отмечает издание.

Это заставляет прокладывать обходной маршрут длиной около 5000 км, что продлевает время в полете примерно на три часа по сравнению с прямым маршрутом в 1500 км.



«Хотя президентский Ил-96 способен преодолевать большие расстояния, удлиненный маршрут потребует тщательной координации с авиадиспетчерами Турции и Сербии, а также предусмотрения резервных вариантов на случай погодных или дипломатических осложнений», — добавляет издание.

Специалисты по безопасности отмечают, что перелет над Черным морем остается рискованным из-за военной активности в регионе.

Издание пишет, что пока официальный маршрут еще не объявлен, но наиболее практичным считается коридор через Турцию и Сербию.

16 октября Трамп заявил о «продуктивном» разговоре с российским диктатором Владимиром Путиным и анонсировал личную встречу с диктатором в Будапеште. По его словам, переговоры состоятся в течение ближайших двух недель.

Кроме того, президент США сообщил, что договорился с Путиным о встрече американских и российских советников высокого уровня на следующей неделе.

После разговора с диктатором Трамп заявил, что «США тоже нужны ракеты Tomahawk». Он также подтвердил, что обсуждал с Путиным возможность предоставления Украине ракет Tomahawk.

Орбан заявил, что также поговорил с президентом США и анонсировал разговор с диктатором РФ. Он сказал, что Венгрия готова принять встречу Путина и Трампа, а подготовка к саммиту уже началась.

17 октября издание The Telegraph написало, что потенциальная встреча Трампа и Путина в Венгрии станет «большим унижением» для Евросоюза и «огромным благом» для Орбана.