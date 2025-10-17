Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме с украинским президентом Владимиром Зеленский, 17 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Jonathan Ernst)

Президент США Дональд Трамп отказался выбрать сторону , когда его спросили, кто лучше ведет переговоры: президент Украины Владимир Зеленский или российский диктатор Владимир Путин.

«Я думаю, оба они прекрасно справляются. В этом смысле нам надо просто довести дело до конца [завершить войну]», — сказал Трамп во время брифинга с украинским президентом в Белом доме в пятницу, 17 октября.

Трамп отметил, что «ненависть» и «огромная вражда» мешают принять решение о войне, подчеркнув необходимость «длительного мира».

«Я действительно верю, что это будет сделано. Вчера [17 октября] я имел очень хороший разговор с президентом Путиным. Думаю, он хочет завершить это», — сказал президент США.

В то же время он выразил разочарование Путиным в предыдущих разговорах, описывая, как тот во время телефонных звонков иногда выглядел готовым заключить сделку, но продолжал наносить удары по Украине.

«Я думаю, президент Зеленский хочет завершить это, и Путин тоже хочет завершить сейчас. Им только надо немного объясниться», — заявил Трамп.

Ранее Суспільне сообщило, что Зеленский во время разговора со своим американским коллегой хочет обсудить три приоритетных вопроса. В частности, украинский президент хочет обсудить передачу ракет Tomahawk, противовоздушную оборону и энергетику.

Ожидалось, что во время встречи лидеры обсудят, как заставить российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров, в частности, путем поставки Киеву ракет Tomahawk. Газета FT писала, что Вашингтон может предоставить Украине от 20 до 50 ракет.

16 октября Трамп заявил о «продуктивном» разговоре с Путиным и анонсировал личную встречу с диктатором в Будапеште. По его словам, переговоры состоятся в течение ближайших двух недель.

Кроме того, президент США сообщил, что договорился с Путиным о встрече американских и российских советников высокого уровня на следующей неделе.

После разговора с диктатором Трамп заявил, что «США тоже нужны ракеты Tomahawk». Он также подтвердил, что обсуждал с Путиным возможность предоставления Украине этого оружия.