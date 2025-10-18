Пресс-секретарь Белого дома Левитт дала «дикий» ответ на вопрос о встрече Трампа и Путина в Будапеште

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в Белом доме в Вашингтоне, 6 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Kent Nishimura)

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга 17 октября «дико» отреагировала на вопрос о том, почему предстоящая встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится именно в Будапеште .

Как пишет HuffPost, на вопрос журналиста о том, кто выбрал для саммита столицу Венгрии, Левитт ответила: Твоя мать выбрала.

Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чун через минуту добавил гораздо лаконичнее: Твоя мать.

Журналист HuffPost также спросил Левитт, считает ли она свой ответ смешным.

«Мне смешно, что вы на самом деле считаете себя журналистом. Вы — крайний левый халтурщик, которого никто не воспринимает всерьез, включая ваших коллег из СМИ, просто они не говорят вам этого в лицо. Прекратите задавать мне свои неискренние, предвзятые и бессмысленные вопросы», — заявила пресс-секретарь.

В публикации говорится, что HuffPost поражен ответом Белого дома.

Предстоящая встреча Трампа с Путиным в Будапеште — что известно

16 октября Трамп провел телефонный разговор с Путиным, по результатам которого анонсировал новую встречу с ним в Будапеште.

Лидер США сказал, что к переговорам с Россией, которые должны состояться в течение двух недель и будут касаться, в частности, Украины, присоединятся вице-президент Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио и специальный представитель Стив Уиткофф.

Премьер Венгрии Виктор Орбан после этого заявил, что Венгрия готова принять встречу лидеров стран, и подготовка к саммиту уже началась.

17 октября в Кремле подтвердили, что Путин намерен встретиться с Трампом в течение двух недель. Перед этим соответствующие звонки и встречи проведут Лавров и Рубио.