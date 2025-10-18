Визит Путина в Венгрию станет дискомфортным для ЕС и НАТО (Фото: Alexander Zemlianichenko via REUTERS)

Прилет российского диктатора Владимира Путина в Венгрию для саммита с президентом США Дональдом Трампом создаст дискомфорт для союзников Украины, стремящихся изолировать его из-за военных преступлений. Об этом 17 октября пишет Reuters .

Президент США накануне заявил, что может встретиться с российским диктатором в Будапеште в течение двух недель, продемонстрировав более мягкую позицию в отношении Москвы — именно тогда, когда Вашингтон рассматривал возможность передать Украине ракеты Tomahawk, отмечает агентство.

Решение провести встречу в стране, формально принадлежащей к объединениям, которые поддерживают Украину и вводят санкции против России, вызвало недоумение среди дипломатов и аналитиков.

«Это создает неудобную ситуацию как для ЕС, так и для НАТО. Важна каждая деталь: угроза Tomahawk растет, и вдруг Путин хочет встретиться. Но если Трамп способен что-то решить, он должен это сделать», — отметил один из высокопоставленных чиновников Западной Европы.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сохраняет теплые отношения с Москвой, что уже неоднократно вызывало критику Брюсселя, который обвиняет его правительство в сворачивании демократии.

Несмотря на ордер Международного уголовного суда на арест Путина за незаконный вывоз украинских детей, эксперты сомневаются, что это станет препятствием для его приезда. Ранее Орбан объявил о намерении вывести Венгрию из-под юрисдикции Международного уголовного суда (МУС) — процесс еще не завершен, поэтому формально Путина должны были бы арестовать, но, по словам высокопоставленного дипломата из ЕС, «никто не удивился бы, если бы венгры его не арестовали».

Министр иностранных дел Петер Сийярто уже заявил, что Венгрия гарантирует диктатору Путину безопасный въезд и выезд из страны во время саммита.

Политолог Ботонд Феледи считает, что выбор Будапешта дает Путину возможность «убить нескольких зайцев сразу». Он может обсуждать войну против Украины на территории государства-члена ЕС — без участия европейских лидеров, что является символическим поражением для Брюсселя.

Феледи добавляет, что встреча снова обойдет стороной украинского президента Владимира Зеленского, как это уже произошло во время саммита Трампа и Путина на Аляске, что лишь углубит напряжение между Киевом и Будапештом.

Орбан позиционирует себя как консервативного лидера, выступающего против миграции и за «традиционные ценности». Дональд Трамп недавно назвал его «фантастическим» и «выдающимся лидером», несмотря на то что Венгрия до сих пор покупает российскую нефть, пишет Reuters.



Европейские чиновники ожидают, что Орбан попытается представить себя «посредником» между Москвой и Западом перед выборами следующего года, где его партия Fidesz отстает от центристских соперников.

Аналитики предполагают, что хотя результаты выборов будут определяться внутренними проблемами, саммит с Путиным может помочь Орбану укрепить образ политика, который способен способствовать миру.

«Если будет достигнуто соглашение, это ретроспективно легитимизирует его версию о мире», — отметил аналитик Центра справедливого политического анализа Золтан Новак.

16 октября Трамп заявил о «продуктивном» разговоре с российским диктатором Владимиром Путиным и анонсировал личную встречу с диктатором в Будапеште. По его словам, переговоры состоятся в течение ближайших двух недель.

Кроме того, президент США сообщил, что договорился с Путиным о встрече американских и российских советников высокого уровня на следующей неделе.

После разговора с диктатором Трамп заявил, что «США тоже нужны ракеты Tomahawk». Он также подтвердил, что обсуждал с Путиным возможность предоставления Украине ракет Tomahawk.