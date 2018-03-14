Все, что нужно знать о выборах президента России

18 марта в России должны состояться президентские выборы, на которых, очевидно, должен в четвертый раз победить Владимир Путин.

НВ рассказывает все, что нужно знать об этом событии.

Когда пройдут выборы президента в России и объявят их результаты

Выборы назначены на 18 марта - годовщину незаконной аннексии Россией Крыма. Чтобы выборы состоялись в этот день, приняли даже специальный закон (до его принятия выборы должны были состояться 11 марта). В законе прямо не называется цель перенесения даты выборов, но, вероятно, это должно увеличить явку (чтобы выборы были признаны состоявшимися, необходима явка не менее 50%) и количество голосов за Владимира Путина, с которым у россиян ассоциируется аннексия.

Соответственно, день тишины перед выборами, когда запрещена предвыборная агитация, - 17 марта.

Голосование будет проходить с 8:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах России.

Результаты российских выборов должны объявить не позднее 29 марта 2018 года, а официально опубликовать - до 3 апреля 2018 года. Победителем выборов будет считаться кандидат, набравший абсолютное большинство голосов (более 50%).

Если ни один кандидат не наберет необходимое количество голосов (что маловероятно), 8 апреля 2018 года состоится второй тур.

Кандидаты в президенты России и их рейтинг

Владимир Путин - ВЦИОМ прогнозирует, что Путин победит в первом туре с результатом, колеблющимся в диапазоне 69-73%. По прогнозам ФОМ он получит еще больше голосов 73-75%.

Ксения Собчак - по прогнозам ВЦИОМ получит 2-3% голосов, по прогнозам ФОМ - 1-2%.

Владимир Жириновский - получит 8-12% по прогнозам ВЦИОМ, по прогнозам ФОМ - 7-9%.

Сергей Бабурин - получит менее 1% по прогнозам ВЦИОМ и примерно столько же по прогнозам ФОМ.

Борис Титов - менее 1% по прогнозам ВЦИОМ и ФОМ.

Григорий Явлинский - 1-2% по прогнозам ВЦИОМ и столько же по прогнозу ФОМ.

Павел Грудинин - 10-14% по прогнозам ВЦИОМ и 11-13% по прогнозам ФОМ.

Максим Сурайкин - менее 1% по прогнозам ВЦИОМ и ФОМ.

Как проходила предвыборная кампания

Российскому оппозиционеру Алексею Навальному отказали в регистрации в качестве кандидата на президентских выборах в РФ еще в декабре 2018 года. Поводом для этого отказа в российском ЦИК назвали судимость по делу Кировлеса, несмотря на то, что приговор по нему был отменен Европейским судом. После этого российский оппозиционер опубликовал на своем YouTube-канале видео с призывом к "забастовке избирателей". Евросоюз осудил запрет Навальному участвовать в президентских выборах. 28 января, в российских городах задержали около 90 участников акций протеста Забастовка избирателей, в том числе и ее организатора Навального.

Задержание одного человека теряет малейший смысл, если нас много. Кто-нибудь, придите и замените меня pic.twitter.com/TODVdF5lEm — Alexey Navalny (@navalny) 28 января 2018 г.

13 марта Навальный опубликовал разоблачение системы фальсификации голосования. В 2018 году вместо открепительных удостоверений, чтобы проголосовать на участке, который удобен избирателю, нужно написать соответствующее заявление в многофункциональном центре предоставления государственных услуг. Сотрудник штаба Забастовки избирателей Илья Пахомов за полчаса оформил сразу три заявления о голосовании по месту нахождения на трех разных участках в Москве. При этом, как утверждает Фонд борьбы с коррупцией, реального механизма контроля за тем, чтобы россияне могли проголосовать только один раз, не существует, что открывает возможность масштабных фальсификаций.

Во время предвыборной кампании президент России Владимир Путин отказался от участия в теледебатах. Зато за две недели до выборов, 1 марта, он выступил перед Федеральным собранием и объявил об успешном испытании и принятии на вооружение гиперзвукового оружия и испытаниях новой ракеты с ядерным двигателем.

На экранах были показаны видео испытания такой ракеты и 3-D ролик ее полета. По словам Путина, новая ракета обладает неограниченным радиусом действия и "непредсказуемой траекторией полета". Путин также показал 3D-ролик запуска баллистической ракеты Сармат, оснащенной системой преодоления противоракетной обороны, а также видео посвященное разработкам в области лазерного оружия и беспилотному подводному аппарату.

При этом многие эксперты скептически восприняли презентацию Путина, усомнившись, что такое оружие реально существует.

Не смотря на скепсис, вызванный путинской презентацией оружия, теледебаты остальных кандидатов в президенты России выглядели еще менее серьезно, в первую очередь, благодаря поведению главы ЛДПР Владимира Жириновского. Устроенный Жириновским скандал, во время которого Ксения Собчак плеснула ему в лицо стакан воды, стал центральным событием президентских теледебатов в России.

Кто уже проголосовал на президентских выборах в России

Досрочное голосование на российских выборах проходит на 17 участках в 11 странах. Первое досрочное голосование состоялось 25 февраля в труднодоступных и отдаленных территориях Амурской области.

4 марта состоялись досрочные выборы на участках в испанских городах Леоне и Аликанте, а 10 марта - в Малаге.

11 марта проголосовали более 500 российских военных в Севастополе, а также еще в нескольких городах Испании.

12 марта досрочно проголосовали на выборах президента РФ россияне в Мексике и Северной Ирландии. В этот день досрочное голосование началось и на Кубе.

13 марта продолжилось досрочное голосование в населенных пунктах Испании.

Досрочное голосование 14 марта пообещали организовать также в посольстве России в Финляндии.

Непризнание выборов в оккупированном Крыму

В феврале Министерство иностранных дел Украины отправило ноту российскому внешнеполитическому ведомству в связи с намерением провести выборы президента РФ на территории оккупированного Крыма. В ответ в Центризберкоме РФ заявили, что выборы в Крыму пройдут "в штатном режиме".

12 марта президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев не признает выборы президента РФ в Крыму и введет санкции против их организаторов.

В тот же день на совместной пресс-конференции с Порошенко о непризнании выборов в оккупированном Крыму заявила также верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини.

НВ