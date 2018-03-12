Могерини: ЕС не признает выборы президента России в аннексированном Крыму

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Могерини высказала позицию ЕС о выборах президента РФ в Крыму
Фото: Пресс-служба АП

Могерини высказала позицию ЕС о выборах президента РФ в Крыму

Евросоюз не признает выборы президента России в аннексированном Крыму, заявила верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини во время пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко, пишет Европейская правда.

"Мы не признаем эту незаконную аннексию и продолжаем внедрять нашу политику в отношении непризнания этой незаконной аннексии. Мы также не признаем выборы, которые будут проводиться в Крыму, и продолжаем санкции в этом отношении", - подчеркнула она. 

Могерини добавила, что ЕС призывает Россию освободить всех заложников, которые удерживаются в российских тюрьмах, в частности, на территории оккупированного полуострова.

Ранее Порошенко заявил, что Киев не признает выборы президента РФ в Крыму и введет санкции против их организаторов.

Выборы президента РФ назначены на 18 марта 2018 года – день аннексии Крыма. В этот день четыре года назад было подписано так называемое соглашение "о принятии Крыма и города Севастополя в состав России".

По неподтвержденным данным, президент России Владимир Путин собирается проголосовать на выборах в оккупированном Крыму.

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