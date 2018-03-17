Путин и "конкуренты". Что известно о кандидатах в президенты России

На выборах 2018 года у Путина не будет настоящих конкурентов

6 февраля российский Центральный избирательный комитет официально зарегистрировал кандидатом в президенты России действующего главу государства Владимира Путина. Сразу же стало известно, что в день голосования, 18 марта 2018 года, у него, вероятнее всего, будет лишь семь "конкурентов".

НВ рассказывает, что известно о претендентах на президентский пост Российской Федерации.

Владимир Путин

65 лет, баллотируется как самовыдвиженец

Фото: EPA

Собирается стать президентом в четвертый раз с 2000 года. После второго президентского срока Путина президентом стал Дмитрий Медведев, который сейчас занимает пост премьер-министра. А во время президентства Медведева премьером РФ был Путин.

Когда Путин решил баллотироваться в третий раз, это называли антиконституционным, но ЦИК истолковал соответствующую статью конституции в пользу Путина - нельзя выдвигаться на выборы более двух раз подряд. Вероятность четвертого президентского срока Путина практически равна 100%.

Официальные результаты на предыдущих выборах:

2000: 53%

2004: 71,31%

2012: 63,6%

Ксения Собчак

36 лет, выдвигается от партии бывшего министра экономики России Андрея Нечаева, в которую вступила специально для этого

Фото: EPA

Журналистка и телеведущая, дочь бывшего начальника Владимира Путина - мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. Собчак признает, что встречалась с Путиным незадолго до своего выдвижения и говорила с ним об этом намерении, и утверждает, что он был против.

В то же время СМИ пишут, что инициатором выдвижения Собчак на самом деле был Кремль. Согласно этой версии, кандидатура Собчак должна отвлечь внимание от оппозиционера Алексея Навального, которого не допустили у участию в выборах.

По словам Собчак, она идет на выборы в качестве кандидата "против всех" (графа "против всех" на выборах в России запрещена). Собчак делает самые смелые заявления из всех кандидатов. В частности, она заявляла, что незаконно аннексированный Россией Крым является украинским, а с Донбасса необходимо вывести российские войска.

Владимир Жириновский

71 год, выдвигается от партии ЛДПР

Фото: EPA

Известный в первую очередь своими эксцентричными заявлениями глава ЛДПР Владимир Жириновский идет на выборы президента России в пятый раз - каждый из предыдущих разов был безуспешным.

В 2004 году вместо себя Жириновский выставил в качестве кандидата на президентских выборах своего охранника Олега Малышкина.

Официальные результаты на предыдущих выборах

1996: 5,7%

2000: 2,7%

2008: 9,35%

2012: 9,35%

Сергей Бабурин

59 лет, кандидат от Российского общенародного союза

Фото: EPA

Был депутатом Верховного совета РСФСР и Госдумы, вице-спикером Госдумы. С 2007 года не избирался в госорганы РФ.

Основал национал-консервативную партию Российский общенародный союз и был одним из организаторов националистических Русских маршей в Москве.

В президентских выборах участвует впервые.

Борис Титов

57 лет, идет на выборы от Партии роста

Фото: EPA

На данный момент уполномоченный президента РФ по защите прав предпринимателей. Летом заявлял, что в выборах участвовать не намерен, но в декабре все-таки решил баллотироваться. Семья Титова владеет заводом шампанских вин Абрау-Дюрсо.

Является главой Партии роста, которая набрала на выборах в Госдуму РФ 1,29%. Собственный рейтинг Титова не превышает 1%.

Григорий Явлинский

65 лет, кандидат от партии Яблоко

Фото: EPA

Сооснователь либеральной партии Яблоко, популярный политик в 1990-х и начале 2000-х. Кандидат в президенты РФ в 1996 и 2000 году. В 2012 году российский ЦИК отказался зарегистрировать Явлинского кандидатом в президенты, ссылаясь на брак в подписях за выдвижение.

Официальные результаты на предыдущих выборах

1996: 7,34%

2000: 5,8%

Павел Грудинин

57 лет, кандидат от КПРФ

Фото: EPA

Директор Совхоза имени Ленина - одного из самых известных производителей клубники в России, раньше никогда не участвовал в выборах. Еще недавно Грудинин не имел отношения к коммунистической партии, в 2000 году был доверенным лицом кандидата Путина, а до 2010 года - членом путинской Единой России.

До конца декабря 2017 года, когда КПРФ внезапно выдвинула его кандидатуру на президентских выборах о том, что Грудинин намерен баллотироваться в президенты РФ ничего известно не было.

Его активно критикуют СМИ. Грудинин также отметился тем, что назвал советского диктатора Иосифа Сталина лучшим правителем за последние сто лет.

Максим Сурайкин

39 лет, кандидат от партии Коммунисты России

Максим Сурайкин (в центре на переднем плане) на выставке советских агитационных плакатов Мы выбираем космос / Фото: komros.info

В 2012 году, когда стало возможным создавать партии численностью от 500 человек, зарегистрировал партию Коммунисты России, которая не имеет ничего общего с КПРФ. Сама КПРФ называет партию Сурайкина "спойлером" и пыталась подавать на нее в суд, но безуспешно.

Раньше в президентских выборах не участвовал.

Отметим, что, учитывая список кандидатов, президентские выборы-2018 в России не предполагают никакой интриги - реальных конкурентов у Путина просто нет.

А московский корреспондент газеты Guardian в своей статье пишет о том, что российскую элиту больше интересуют президентские выборы 2024 года, и цитирует источник, который утверждает, что Путин еще в 2008 году решил не менять конституцию, которая запрещает более двух президентских сроков подряд. Предположительно нынешний президент РФ выберет своего преемника среди приближенных, а сам займет должность, которая позволит ему контролировать ситуацию.

Guardian также отмечает "впечатляющую кампанию" Алексея Навального, которому не позволили участвовать в выборах 2018 года.

"Созданные им представительства в регионах и сеть волонтеров по всей стране выглядят, как подготовка к длительному будущему", - говорится в статье.

НВ