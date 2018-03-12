Украина не признает выборы президента РФ в Крыму и введет санкции против их организаторов - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев не признает выборы президента РФ в Крыму и введет санкции против их организаторов.

Об этом президент заявил во время совместной пресс-конференции с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини в Киеве.

"Украина не признает фейковые президентские выборы РФ на временно оккупированных территориях и введет санкции против лиц, причастных к организации избирательного процесса. Я призвал Европейский Союз к аналогичным действиям в ответ на незаконные так называемые выборы", - цитирует Порошенко Интерфакс-Украина.

Выборы президента РФ назначены на 18 марта 2018 года – день аннексии Крыма. В этот день четыре года назад было подписано так называемое соглашение "о принятии Крыма и города Севастополя в состав России".

По неподтвержденным данным, президент России Владимир Путин собирается проголосовать на выборах в оккупированном Крыму.

В МИД Украины признали, в отношении обычных граждан, которые примут участие в голосовании на выборах президента РФ в оккупированном Крыму, будет сложно ввести ограничительные меры из-за отсутствия технической возможности отследить, кто конкретно принимал участие в голосовании.

Автономная Республика Крым была незаконно отторгнута от Украины весной 2014 года в результате спланированной Москвой спецоперации по общей дестабилизации страны после Революции Достоинства.

Верховная Рада официальной датой начала оккупации полуострова войсками Российской Федерации установила 20 февраля 2014 года.