"Чрезвычайно опасная провокация": Порошенко отреагировал на визит Путина в оккупированный Крым

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Порошенко заявил о необходимости санкций против организаторов выборов в оккупированном Крыму
Фото: president.gov.ua

Порошенко заявил о необходимости санкций против организаторов выборов в оккупированном Крыму

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что сегодняшний визит президента РФ Владимира Путина в аннексированный Крым является провокацией.

Об этом Порошенко сказал во время встречи с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом, сообщает телеканал 112 Украина.

"Мы имеем чрезвычайно опасную провокацию, когда сегодня президент России Путин, прямо накануне выборов, намеренно едет на оккупированную территорию, посещает Симферополь, Севастополь и именно поэтому чрезвычайно важна единая позиция всего мира о непризнании выборов президента РФ на территории оккупированного Крыма", - сказал украинский президент.

Он также заявил о необходимости введения санкций против организаторов выборов оккупированном Крыму.

"Мы будем уделять большое внимание, чтобы эти выборы на территории Крыма не были признаны миром, чтобы там не было наблюдателей, чтобы в том числе, те, кто принимает непосредственное участие в организации этих "выборов", были привлечены к ответственности и в том числе и к применению санкций против указанных лиц", - добавил он.

Путин 14 марта намерен приехать в аннексированный Крым. Во время поездки Путин посетит Севастополь, строительство Керченского моста, а также аэропорта Симферополь.

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