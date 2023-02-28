Возле аэродрома в российском Ейске раздались взрывы — СМИ 28 февраля, 21:24 На фото, как утверждается, пожар в районе аэродрома в Ейске (Фото:Новости Ейск / Telegram)

Вечером во вторник, 28 февраля, появилась информация о взрывах в районе военного аэродрома в российском Ейске Краснодарского края.

Информацию о двух взрывах и дыме в районе аэродрома опубликовал Telegram-канал Новости Ейск.

Глава Ейского района Роман Бублик в Telegram-канале утверждает, что в районе «проводятся военно-тактические учения».

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Ейск расположен в 70 км через Азовское море от временно захваченного российскими оккупантами Мариуполя.

28 февраля в нескольких регионах России произошла серия инцидентов и взрывов, связанных с появлением либо атаками беспилотников.

В городе Туапсе Краснодарского края произошел крупный пожар на нефтебазе Роснефти. По предварительным данным, на ее территории взорвались два дрона. По информации издания Astra, в 30 метрах от места взрывов расположена казарма с военными минобороны РФ.



В Санкт-Петербурге на несколько часов закрыли воздушное пространство из-за неизвестного объекта в небе. В воздух подняли российские истребители, а гражданские рейсы перевели в «зону ожидания».

В Подмосковье рядом с объектом Газпрома упал беспилотник — российские Telegram-каналы сообщили, что БПЛА обнаружили в 10 метрах от забора газовой компрессорной станции.

Власти Адыгеи 28 февраля сообщили о падении «неустановленного летательного аппарата» в районе поселка Новое Гиагинского района.

В Брянской области беспилотники повредили вышку пункта наблюдения ФСБ. По данным Телеграм-канала ASTRA, это случилось утром 27 февраля.

Вечером 27 февраля власти Белгорода заявили об обнаружении «обломков» трех БПЛА.