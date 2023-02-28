Рядом с объектом Газпрома в Подмосковье упал беспилотник — росСМИ 28 февраля, 13:27 В соцсетях публикуют фото беспилотника (Фото:SHOT/Telegram)

Утром во вторник, 28 февраля, рядом с объектом Газпрома в Подмосковье в России упал беспилотник.

Как сообщает Baza, его нашли около 11:00 в районе газо-компрессорной станции компании в Коломенском районе. По предварительной информации, взрыва после падения не было.

Видео дня

В Telegram-канале SHOT сообщается, что беспилотник обнаружили в десяти метрах от забора объекта. На место едут экстренные службы и сапёры.

Там также опубликовали фото упавшего дрона. Утверждается, что речь идет об украинском ударном БПЛА UJ-22 Airborne.

«Наш источник сообщает, что, вероятно, дрон резко потерял высоту (возможно, кончилось топливо), зацепился за деревья и повредил крыло, поэтому и упал», — говорится в сообщении.

28 февраля в разных регионах России произошла серия загадочных взрывов и других случаев, связанных с появлением неизвестных беспилотников.

В ночь на 28 февраля власти российского Белгорода сообщили о падении трех беспилотников.

Позже в российском городе Туапсе местную нефтебазу атаковали «два неизвестных летающих аппарата». В результате взрыва вспыхнул масштабный пожар.

В Санкт-Петербурге ввели план Ковер из-за неизвестного объекта в воздушном пространстве над городом. В Минобороны РФ назвали это «учениями».