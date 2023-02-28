В российской Адыгее сообщили о падении «неустановленного летательного аппарата» 28 февраля, 10:55 Власти Адыгеи не говорят, что именно за объект упал на территории республики (Фото:Мурат Кумпилов/Telegram)

В Республике Адыгея в России сообщили о падении «неустановленного летательного аппарата».

Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов в своем Telegram.

По его словам, падение было зафиксировано в районе поселка Новое Гиагинского района.

Кумпилов также опубликовал фото.

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Фото: Марат Кумпилов/Telegram

На месте работает следственно-оперативная группа. Пострадавших нет, но сообщается, что зафиксированы незначительное разрушение хозяйственной постройки местной фермы.

Адыгея граничит с Краснодарским краем РФ.

В ночь на 28 февраля власти российского Белгорода сообщили о падении трех беспилотников.

Позже в российском городе Туапсе местную нефтебазу атаковали «два неизвестных летающих аппарата». В результате взрыва вспыхнул масштабный пожар.

В Санкт-Петербурге ввели план Ковер из-за неизвестного объекта в воздушном пространстве над городом.