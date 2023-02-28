В Брянской области беспилотники повредили вышку пункта наблюдения ФСБ — СМИ 28 февраля, 11:10 Беспилотники атаковали Брянскую область РФ (Фото:newsbryansk.ru)

В российской Брянской области беспилотники повредили вышку пункта наблюдения ФСБ, сообщает Telegram-канал ASTRA.

По данным издания, инцидент произошел утром в понедельник, 27 февраля.

Три беспилотника атаковали пункт технического наблюдения пограничного управления ФСБ в Севском районе региона. Вышка была выведена из строя.

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Об этой атака губернатор Брянской области Александр Богомаз не сообщал, но рассказал о другой, которая произошла сегодня: «Над Суражским районом ВС Российской Федерации сбит БПЛА ВСУ. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы».

Ранее стало известно, что в российском городе Туапсе беспилотники атаковали нефтебазу.

В Санкт-Петербурге ввели план Ковер из-за неизвестного объекта в воздушном пространстве над городом. Местный аэропорт Пулково не принимает самолеты.

Кроме того, утром в РФ вещание телеканалов и радиостанций прервало сообщение об якобы «угрозе ракетного удара».