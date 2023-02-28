Введен план Ковер. Над Санкт-Петербургом закрыли воздушное пространство из-за неизвестного объекта в небе — телеграм-канал

28 февраля, 10:10
Поделиться:
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге (Фото:saint-petersburg.com)

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге (Фото:saint-petersburg.com)

В российском Санкт-Петербурге ввели план Ковер из-за неизвестного объекта в воздушном пространстве над городом. Местный аэропорт Пулково не принимает самолеты.

Об этом сообщает российский телеграм-канал База.

Как отмечается, сигнал Ковер подается при незаконном пересечении границы или появлении НЛО.

По информации Базы, судя по сервису Flightradar, гражданские самолеты не приближаются к Санкт-Петербургу.

Видео дня

28 февраля в российском городе Туапсе местную нефтебазу атаковали «два неизвестных летающих аппарата». В результате взрыва вспыхнул масштабный пожар.

Редактор: Владислав Вергун

Теги:   Санкт-Петербург Воздушное пространство

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X