Введен план Ковер. Над Санкт-Петербургом закрыли воздушное пространство из-за неизвестного объекта в небе — телеграм-канал 28 февраля, 10:10 Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге (Фото:saint-petersburg.com)

В российском Санкт-Петербурге ввели план Ковер из-за неизвестного объекта в воздушном пространстве над городом. Местный аэропорт Пулково не принимает самолеты.

Об этом сообщает российский телеграм-канал База.

Как отмечается, сигнал Ковер подается при незаконном пересечении границы или появлении НЛО.

По информации Базы, судя по сервису Flightradar, гражданские самолеты не приближаются к Санкт-Петербургу.

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