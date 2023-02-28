Власти Белгорода заявили о падении трех беспилотников, один из БПЛА залетел в квартиру 28 февраля, 00:50 Обломки беспилотника на улицах Белгорода (Фото:Жесть Белгород/Telegram)

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде были обнаружены обломки трех беспилотников.



"В Белгороде найдены обломки сразу трех беспилотных летательных аппаратов. Пострадавших нет, но есть разрушения: где-то выбиты окна, где-то незначительно повреждены автомобили. Спецслужбы уже занимаются ситуацией", - заявил Гладков.



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В то же время, мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что в одном из районов беспилотник залетел в окно квартиры.

"Сейчас нахожусь на месте происшествия на улице Попова. Здесь БПЛА залетел в окно квартиры. Людей перевезли в безопасное место", - заявил он.