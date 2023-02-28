В российском Туапсе произошел крупный пожар на нефтебазе: сообщается об атаке дронов 28 февраля, 08:45 В Туапсе горела нефтебаза (Фото:t.me/s/chpkrasnodara)

В российском городе Туапсе произошел крупный пожар на нефтебазе Роснефти. По предварительным данным, на ее территории взорвались два дрона.

Информацию о пожаре на нефтебазе подтвердила городская администрация.

Местные жители слышали, как на территории нефтебазы с разницей в несколько секунд произошли два взрыва, сообщает 93.ru.

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По данным Astra, территорию атаковали «два неустановленных летательных аппарата», повреждения получила бойлерная, а рядом со зданием нашли две воронки глубиной полтора метра.

Telegram-каналы Baza и Shot также сообщают, что нефтебазу атаковали беспилотники, начиненные взрывчаткой, которые упали в 100 метрах от нефтехранилища.

Издание Astra также пишет, что в 30 метрах от места взрывов расположена казарма с военными Минобороны РФ. Другие источника пока эту информацию не подтверждали.

В мэрии Туапсе заявили, что пожар произошел в хозяйственном строении, а площадь возгорания составила не менее 200 квадратных метров. К трем часам ночи огонь потушили.

В администрации Туапсе, а также в пресс-службе краевого управления МЧС утверждают, что пожар не затронул нефтяные резервуары.