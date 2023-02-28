В России день «бавовны» и загадочных БПЛА: пожар на нефтебазе в Туапсе, переполох в Петербурге, беспилотники в Белгороде — все подробности 28 февраля, 11:58 Пожар на нефтебазе Роснефти в Туапсе, 28 февраля 2023 (Фото:Российские Телеграм-каналы)

Во вторник, 28 февраля, в нескольких регионах России произошла серия инцидентов и взрывов, связанных с появлением либо атаками беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Речь идет о таких инцидентах:

Краснодарский край РФ: в городе Туапсе произошел крупный пожар на нефтебазе Роснефти. По предварительным данным, на ее территории взорвались два дрона. Российские СМИ и Телеграм-каналы сообщили, что повреждения получила бойлерная, на месте обнаружены две воронки глубиной полтора метра (по ряду данных, примерно в 100 метрах от нефтехранилища). А по данным издания Astra, в 30 метрах от места взрывов расположена казарма с военными Минобороны РФ.

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Санкт-Петербург: в первой половине дня над городом на несколько часов закрыли воздушное пространство из-за неизвестного объекта в небе. В Санкт-Петербурге ввели план Ковер, который объявляют «при незаконном пересечении границы, а также при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов». В воздух над городом подняли российские истребители (вероятно Су-35 и МиГ-31), а гражданские рейсы перевели в «зону ожидания». Местный аэропорт Пулково некоторое время не принимал и не отправлял самолеты, воздушное пространство было закрыто в радиусе 200 км. Российский Телеграм-канал 112 сообщил, что объект, спровоцировавший переполох, был «похож на большой беспилотник».

Республика Адыгея: местные власти сообщили о падении «неустановленного летательного аппарата». Падение было зафиксировано в районе поселка Новое Гиагинского района.

Брянская область: беспилотники повредили вышку пункта наблюдения ФСБ. По данным Телеграм-канала ASTRA, нцидент произошел еще вчера утром, 27 февраля. Три беспилотника атаковали пункт технического наблюдения пограничного управления ФСБ в Севском районе региона. Вышка была введена из строя.

Кроме того, сегодня, 28 февраля сегодня над Суражским районом области был сбит еще один беспилотник, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Он утверждает, что беспилотник был украинским, а пострадавших и разрушений якобы нет.

Белгородская область: В Белгороде еще накануне вечером местные власти заявили об обнаружении обломков трех БПЛА. Сообщалось о выбитых окнах и поврежденных автомобилях в результате вероятного падения беспилотников.

NV следит за всеми подобными инцидентами в России 28 февраля и их последствиями:

11:57 В Кремле не смогли прокомментировать закрытие воздушного пространства в Санкт-Петербурге — Песков

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не комментируют ситуацию по закрытию воздушного пространства в Санкт-Петербурге. Он призвал дождаться сообщений авиационных властей РФ и российских военных. В то же время Песков заявил, что Владимир Путин получает полную информацию об инциденте.

10:35 В РФ эфир телеканалов и радиостанций прервало сообщение об «угрозе ракетного удара» — видео

«Внимание, внимание, объявляется воздушная тревога! Всем проследовать в укрытие. Внимание, внимание, угроза ракетного удара!», — объявил женский голос в эфире российских радио и телеканалов.

На экранах телевизоров предупреждение сопровождалось также соответствующим знаком, призывающим укрыться в бомбоубежище.