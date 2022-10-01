В России хотят узаконить отправку заключенных на войну 1 октября, 20:19 В России хотят узаконить отправку заключенных на войну (Фото:Людмила Денисова / Telegram)

В России хотят узаконить привлечение заключенных к участию в войне. Соответствующий законопроект должен рассмотреть Госдума РФ.

Как сообщает Генштаб ВСУ, политическое руководство РФ продолжает поиск путей восполнения потерь в живой силе.

По имеющейся информации, на рассмотрение госдумы РФ внесен законопроект об изменениях в Уголовном кодексе РФ, в котором предусматривается отбывание наказания осужденных в районе ведения боевых действий.

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Вербовка российских «зеков» на войну в Украине: что известно

О том, что в российских колониях идет вербовка заключенных для участия в войне в составе ЧВК Вагнера, СМИ сообщают еще с начала июля.



По данным ресурса Вот Так, по состоянию на начало сентября около тысячи российских заключенных были завербованы для войны России против Украины в составе ЧВК Вагнер/Лига.



По словам правозащитницы и основательницы фонда Русь, сидящая Ольги Романовой, заключенных агитировал, в том числе и лично, путинский олигарх Евгений Пригожин, которому принадлежит ЧВК Вагнера.



14 сентября в Telegram-каналах появилось видео, на котором человек, похожий на Пригожина, рассказывает узникам одной из мордовских колоний о ЧВК Вагнера и предлагает им отправиться на войну в Украине.

Пригожин обещает заключенным, что через полгода они смогут получить помилование, а погибшие будут «похоронены на аллее героев». Он уверяет заключенных, что «вариантов возвратиться в зону нет никаких». При этом в случае дезертирства Пригожин пригрозил расстрелами.

Пресс-служба компании Конкорд, принадлежащей Пригожину, в ответ на запрос телеканала RTVI назвала мужчину на видео «ужасно похожим» на бизнесмена. Сам Пригожин прокомментировал ситуацию словами: «Или воюют ЧВК и зеки или ваши дети».

Впрочем, через несколько дней после этого заявления российский диктатор Владимир Путин объявил о проведении «частичной» мобилизации в РФ. По официальным данным минобороны РФ, планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Однако по данным российских оппозиционных СМИ, засекреченные планы мобилизации предполагают отправку на войну в Украину 1 миллион россиян.