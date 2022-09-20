«Дела у россиян очень плохи». Как ЧВК Вагнера и Вооруженные силы РФ создали конвейер смерти и на кого полагается Путин — интервью с Ждановым 20 сентября, 14:29 Эксклюзив НВ Уничтоженная российская техника (Фото:АрміяINFORM)

ЧВК Вагнера и в целом Вооруженные силы РФ создали конвейер смерти, считает военный эксперт Олег Жданов. По его словам, они набирают россиян, подписывают с ними контракты и сразу бросают их на линию фронта, а ни о какой слаженности войск в РФ речь не идет.

В интервью Радио НВ Жданов объяснил, какие силы еще остались в России, на кого полагается диктатор Владимир Путин и почему для Вооруженных сил Украины важно освободить Лиман в Донецкой области.

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— Хочу начать с публикации американского издания Forbes. В нем отмечено, что с Третьим армейским корпусом на бумаге все было хорошо — 10 тысяч человек, недоукомплектованная, но какая-то новейшая техника. Но, как пишет автор, военный эксперт, что это пустое формирование. На прошлой неделе авангард Третьего армейского корпуса был брошен в Харьковскую область в отчаянных попытках заблокировать украинское контрнаступление. Корпус просто растаял. Имеется в виду, что либо были уничтожены эти люди, либо бежали, бросая технику. Может ли такое быть, что это и был весь этот Третий армейский корпус?

— Нет, так нельзя считать. Если это и было, то части или подразделения из состава этого Третьего армейского корпуса, а никак не корпус. Кстати, 10 тысяч — это полнокровная дивизия, это не корпус.

Дело в том, что когда корпус начали перебрасывать, часть военных эшелонов была замечена в городе Ростов-на-Дону. Предполагалось, что они будут усиливать донецкое направление. Скорее всего, так и произошло. Именно с донецкого направления, возможно, их пытались перебросить в Харьковскую область. А мы их встретили авиацией и дальнобойной реактивной артиллерией. Потому они и не доехали до боевых действий. Те, кто успел доехать туда, фактически были уничтожены на подходах.

Основная часть корпуса, насколько я понимаю, была переброшена в Таганрог — там видели наибольшее скопление эшелонов. Затем они заехали в Мелитополь через Крым. Вот там — либо на запорожском направлении, либо вдоль линии левого берега Днепра — мы встретим основные части Третьего армейского корпуса. Это на мой взгляд.

— Американское издание Insider опубликовало аналитическую статью о том, что расчет Путина на группу Вагнера истощает эту группу. Речь идет и о том, что они несут большие потери, что им некогда готовить военных. Женевская конвенция на них не распространяется. Может ли Вагнер, по вашему мнению, поддерживать тот свой такой взлелеянный в мечтах уровень наемников, о котором мы всегда говорили с 2014 года, что это суперпрофессионалы с опытом, учитывая, что нуждается российская армия в очень большом количестве военных, чтобы противостоять ВСУ?

— Нет, не может. На сегодняшний день ЧВК Вагнера и, в принципе, Вооруженные силы РФ создали такой конвейер смерти. Они набирают людей, подписывают контракты и бросают их на линию фронта. Ни о каком слаживании войск там речь не идет.

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