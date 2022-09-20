ВСУ захватили под Купянском российского зека, завербованного на войну против Украины — видео 20 сентября, 16:11 Раненый оккупант, сдался ВСУ, чтобы получить медицинскую помощь (Фото:Скриншот видео Юрия Бутусова)

Бойцы ВСУ захватили под Купянском Харьковской области одного из российских заключенных, отправившихся на войну против Украины в обмен на освобождение из тюрьмы.

Об этом во вторник, 20 сентября, сообщил у себя в Telegram-канале украинский журналист Юрий Бутусов, опубликовав соответствующее видео.

По его словам, оккупант решил сдаться военнослужащим 92-й отдельной механизированной бригады, чтобы получить медицинскую помощь после ранения в голову.

Видео дня

«На свободу хотел», — объяснил он свои мотивы украинским защитникам.

Ранее стало известно, что из-за колоссальных потерь в Украине кремлевский режим отправляет на войну не только принудительно «мобилизованных» жителей временно оккупированных территорий и наемников из различных неблагополучных слоев общества, но и откровенных преступников, отбывающих наказания за особо тяжкие преступления.

Тем временем ВСУ продолжают свое контрнаступление, начавшееся 29 августа, освобождая украинские территории сразу на нескольких направлениях.

Силы обороны удерживают Антоновский мост и другие переправы через Днепр в Херсонской области под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить критически важные для них маршруты.

Таким образом они заблокировали переброску российских войск, что серьезно снизило возможности ВС РФ в этом регионе.

Кроме Херсонской, активное контрнаступление началось также и в Харьковской области.

На сегодняшний день достоверно известно об освобождении целого ряда территорий общей площадью более 8000 кв. км, в том числе ключевые для РФ Балаклею, Купянск и Изюм.

Такой ход событий заставил кремлевский режим инициировать через своих марионеток в ОРДЛО срочный псевдореферендум о «присоединении» этих территорий к РФ.

В свою очередь украинские партизаны продолжают ликвидацию коллаборантов, добровольно согласившихся работать на российских захватчиков.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.