РФ готовит для отправки на войну против Украины еще 400 заключенных — Генштаб 29 сентября, 07:13 РФ отправит на войну против Украины новых заключенных (Фото:Pavel Starikov/flickr.com)

Российское военное руководство продолжает принимать меры по восполнению потерь в своей армии в живой силе.



Как сообщает Генштаб в своей утренней сводке по состоянию на четверг, 29 сентября, РФ собралась комплектовать свои подразделения за счет заключенных.

По имеющейся информации, в учебный центр на территории Ростовской области прибыли около 400 человек указанной категории.

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Их подготовка продлится до 30 сентября этого года.

Из-за колоссальных потерь в Украине кремлевский режим отправляет на войну не только принудительно «мобилизованных» жителей временно оккупированных территорий и наемников из различных неблагополучных слоев общества, но и откровенных преступников, отбывающих наказания за особо тяжкие преступления.



Мобилизация заключенных — чрезвычайно важное мероприятие для РФ. Его проводит лично Евгений Пригожин, который контролирует сеть ЧВК Вагнера — группу российских наемников, отметившихся своими зверствами на территории Сирии и Украины.