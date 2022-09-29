РФ готовит для отправки на войну против Украины еще 400 заключенных — Генштаб

29 сентября, 07:13
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РФ отправит на войну против Украины новых заключенных (Фото:Pavel Starikov/flickr.com)

РФ отправит на войну против Украины новых заключенных (Фото:Pavel Starikov/flickr.com)

Российское военное руководство продолжает принимать меры по восполнению потерь в своей армии в живой силе.

Как сообщает Генштаб в своей утренней сводке по состоянию на четверг, 29 сентября, РФ собралась комплектовать свои подразделения за счет заключенных.

По имеющейся информации, в учебный центр на территории Ростовской области прибыли около 400 человек указанной категории.

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Их подготовка продлится до 30 сентября этого года.

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Из-за колоссальных потерь в Украине кремлевский режим отправляет на войну не только принудительно «мобилизованных» жителей временно оккупированных территорий и наемников из различных неблагополучных слоев общества, но и откровенных преступников, отбывающих наказания за особо тяжкие преступления.

Мобилизация заключенных — чрезвычайно важное мероприятие для РФ. Его проводит лично Евгений Пригожин, который контролирует сеть ЧВК Вагнера — группу российских наемников, отметившихся своими зверствами на территории Сирии и Украины.

https://www.youtube.com/watch?v=3i-DjZqbxWk
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Россия Заключенные Генштаб Война России против Украины

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