«Повар Путина» Пригожин признал, что является создателем ЧВК Вагнера 26 сентября, 11:27 Евгений Пригожин вербует российских заключенных в ЧВК Вагнера на войну против Украины (Фото:Скриншот видео Meduza/YouTube)

Российский олигарх Евгений Пригожин, близкий к диктатору Владимиру Путину, признал, что создал ЧВК Вагнера в 2014 году для войны против Украины.

Его признание опубликовала пресс-служба связанной с ним компании Конкорд, пишет Медуза.

Пригожин, известный также как «повар Путина», рассказал, что в 2014 году ездил на полигоны, где «собирались казачки», и «пытался сорить деньгами», чтобы «набрать группу, которая поедет и защитит русских» на Донбассе.

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После этого он решил заняться формированием группы самостоятельно.

«Тогда я полетел на один из полигонов и занялся этим сам. Сам почистил старое оружие, сам разобрался с бронежилетами и нашел специалистов, которые смогли мне в этом помочь. С этого момента, 1 мая 2014 года, и родилась группа патриотов, которая в последствии приобрела название БТГ Вагнер», — заявил олигарх.

Пригожин также сказал, что наемники ЧВК Вагнера умели только «воевать» и всегда «находились в шатком положении».

Он назвал наемников ЧВК «героями», которые защищали «сирийский народ, другие народы арабских стран», а также «обездоленных африканцев и латиноамериканцев».

«Повар Путина» также пояснил, почему перестал отрицать связь с созданной им ЧВК Вагнера. Пригожин отметил, что не хотел подставлять «этих парней, которые являются основой русского патриотизма».

«Одерживал победу по этому поводу в многочисленных судах, в том числе за рубежом, потому что в любом деле всегда должно быть место спорту и матчи надо выигрывать на поле противника», — резюмировал олигарх.

Пригожин все время отрицал свою причастность к ЧВК Вагнера и судился с журналистами, которые утверждали обратное.

Наемники ЧВК Вагнера воюют против Украины с 2014 года, а также принимают участие в боевых действиях против украинской армии с начала полномасштабного вторжения РФ.

Пригожин завербовал около тысячи заключенных для войны России против Украины в составе ЧВК Вагнера/Лига.

По данным украинской военной разведки, Россия перебросила на временно оккупированные территории Украины до 5000 наемников ЧВК Вагнера.





Также были данные о том, РФ перебрасывала наемников ЧВК Вагнера в Сирию, Мали и ЦАР.

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