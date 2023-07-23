В Польше начал работать центр обслуживания и ремонта танков Leopard 2 23 июля, 00:04 Центр создан на базе завода Бумар-Лабенды (Фото:Mariusz Błaszczak/Twitter)

Министр обороны Польши сообщил, что в стране начал работать центр, где будут ремонтировать и обслуживать танки Leopard 2.

«Ремонтный хаб в Гливице начал работу! Первые два Leopard уже прибыли из Украины на завод Бумар», — сообщил Блащак.

21 апреля министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что было подписано письмо о намерениях Польши создать центр технического обслуживания танков Leopard 2.

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13 июня посол Германии в Польше Томас Баггер рассказал, что Германия и Польша в ближайшие дни заключат соглашение о создании сервисного центра для ремонта боевых танков Leopard и другой западной техники, которую использует Украина.

2 июля издание Spiegel сообщило, что за последние два месяца Германия и Польша не смогли достичь согласия по открытию центра ремонта и обслуживания танков Leopard, которые были переданы Украине.

12 июля газета Handelsblatt со ссылкой на источники сообщила, что правительство Германии выходит из соглашения с Польшей о ремонте переданных Украине западных танков Leopard на польской территории. По данным издания, в Германии недовольны «слишком завышенными ценовыми ожиданиями» польской стороны.

На следующий день Польша заявила, что сейчас ведутся переговоры с Германией об открытии центра обслуживания танков Leopard, которые были переданы Украине. Польская сторона подтверждает свою полную готовность принять вооружение для ремонта.

Инфографика: NV