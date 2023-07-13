В Польше прокомментировали информацию о разрыве соглашения с Германией по ремонту украинских танков Leopard 13 июля, 22:49 Леопард 2 (Фото:REUTERS/Денис Балибуз)

Польша заявила, что сейчас ведутся переговоры с Германией об открытии центра обслуживания танков Leopard, которые были переданы Украине. Польская сторона подтверждает свою полную готовность принять вооружение для ремонта.

Об этом пишет TVP Info со ссылкой на заявление Польской оружейной группы (PGZ), государственной компании, которая участвует в переговорах между Варшавой и Берлином.

«После переговоров между Польшей и Германией по созданию сервисного хаба для танков Leopard 2 польская сторона сохраняет полную готовность принять на вооружение первые танки семейства Leopard, с целью их совершенствования и восстановления боеспособности», — отметили в компании.

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В госкомпании отметили, что с момента начала переговоров промышленность Польши всегда заявляла о готовности обслуживать танки Leopard, которые были поставлены украинским Вооруженным силам, и в этом аспекте ничего не изменилось.

В то же время PGZ во время встреч с немецкой стороной подчеркивали, что успешность этих ремонтных работ зависит от наличия необходимых запчастей, основными производителями которых являются немецкие компании.

PGZ отметила, что выбор Польши в качестве центра обслуживания также обусловлен опытом польской оборонно-промышленной компании по обслуживанию и модернизации танков Leopard 2.

21 апреля министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что было подписано письмо о намерениях Польши создать центр технического обслуживания танков Leopard 2.

13 июня посол Германии в Польше Томас Баггер рассказал, что Германия и Польша в ближайшие дни заключат соглашение о создании сервисного центра для ремонта боевых танков Leopard и другой западной техники, которую использует Украина.

2 июля издание Spiegel сообщило, что за последние два месяца Германия и Польша не смогли достичь согласия по открытию центра ремонта и обслуживания танков Leopard, которые были переданы Украине.

12 июля газета Handelsblatt со ссылкой на источники сообщила, что правительство Германии выходит из соглашения с Польшей о ремонте переданных Украине западных танков Leopard на польской территории. По данным издания, в Германии недовольны «слишком завышенными ценовыми ожиданиями» польской стороны.

В то же время в Минобороны Германии сообщили, что после разрыва соглашения между Берлином и Варшавой по ремонту танков Leopard 2 для Украины их могут ремонтировать в Германии и, возможно, в Литве.