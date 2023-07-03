Leopard «в свое время» покажут себя линии фронта в Украине — Резников

3 июля, 00:35
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Танки Leopard 2A4 (Фото:JF Lauzé/Courtesy Canadian Armed Forces via REUTERS/File Photo)

Танки Leopard 2A4 (Фото:JF Lauzé/Courtesy Canadian Armed Forces via REUTERS/File Photo)

Вскоре десятки немецких танков Leopard покажут свою работу на линии фронта в Украине.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Также глава Минобороны поблагодарил немецкого коллегу Бориса Писториуса за предоставление военной помощи.

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«Леопард — гордое и сильное животное. Оно любит свободу, честную борьбу и вкусную еду. Десятки Леопардов приехали в Украину, чтобы показать, на что они способны. И их время придет!» — сказал Резников.

Инфографика: NV
Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Германия Война в Украине Украина-Германия Алексей Резников танки Leopard Leopard 1 Leopard 2

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