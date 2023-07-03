Leopard «в свое время» покажут себя линии фронта в Украине — Резников 3 июля, 00:35 Танки Leopard 2A4 (Фото:JF Lauzé/Courtesy Canadian Armed Forces via REUTERS/File Photo)

Вскоре десятки немецких танков Leopard покажут свою работу на линии фронта в Украине.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.



Также глава Минобороны поблагодарил немецкого коллегу Бориса Писториуса за предоставление военной помощи.

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The Leopard is a proud and strong animal. It loves freedom, a fair fight and good food.

Dozens of Leopards came to Ukraine to show what they are capable of. And their time will come!

Thank you to Minister Boris Pistorius @BMVg_Bundeswehr pic.twitter.com/dHEjxdmEKm — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) July 2, 2023

«Леопард — гордое и сильное животное. Оно любит свободу, честную борьбу и вкусную еду. Десятки Леопардов приехали в Украину, чтобы показать, на что они способны. И их время придет!» — сказал Резников.

Инфографика: NV