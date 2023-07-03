Leopard «в свое время» покажут себя линии фронта в Украине — Резников
Танки Leopard 2A4 (Фото:JF Lauzé/Courtesy Canadian Armed Forces via REUTERS/File Photo)
Вскоре десятки немецких танков Leopard покажут свою работу на линии фронта в Украине.
Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.
Также глава Минобороны поблагодарил немецкого коллегу Бориса Писториуса за предоставление военной помощи.
«Леопард — гордое и сильное животное. Оно любит свободу, честную борьбу и вкусную еду. Десятки Леопардов приехали в Украину, чтобы показать, на что они способны. И их время придет!» — сказал Резников.