Германия и Польша не могут договориться об открытии центра ремонта и обслуживания танков Leopard 2 июля, 23:00 Танки Leopard 1 (Фото:Министерство обороны/Википедия)

За последние два месяца Германия и Польша не смогли достичь согласия относительно открытия центра ремонта и обслуживания танков Leopard, которые были переданы Украине.

Об этом пишет Spiegel.

21 апреля была озвучена договоренность об открытии центра ремонта и обслуживания танков Leopard на авиабазе Рамштайн в Германии. Глава Минобороны Германии Борис Писториус тогда назвал ориентировочную стоимость ремонтного хаба в 150 миллионов евро.

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По данным источников издания в оборонной промышленности, после встречи в Рамштайн по проекту открытия немецко-польского центра ремонта танков не было сделано шагов вперед. Зато Берлин и Варшава спорят о деталях структуры и условий совместного предприятия.

Первый проект соглашения подготовили несколько дней назад, но до конца прошлой недели документ так и не был подписан из-за различных спорных вопросов.

По плану, два немецких производителя танков Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann (KMW) должны были создать совместное предприятие вместе с польской государственной бронетанковой компанией PGZ. Это совместное предприятие планировалось для создания танковой мастерской на польских заводах в Гливице и Познани. Расходы на ремонт танков Leopard должны были покрываться немецким правительством.

По данным издания, проект открытия центра может тормозить Польша. Компания PGZ предоставила очень своеобразные идеи относительно стоимости работ по ремонту танков и завышенные цены. В частности, более 100 тысяч евро за так называемую первичную диагностику танков.

По данным журнала, стоимость такой диагностики в Германии составляет примерно 12 тысяч евро. Кроме того, отмечается, что компания PGZ отказывается предоставлять какие-либо гарантии на ремонт.

По мнению немецких танкостроителей, споры вокруг танкового хаба являются политически мотивированными. Уже в течение нескольких месяцев правительство в Варшаве ведет активную кампанию против Берлина. Партия Право и справедливость (PiS), которая находится у власти, часто выступает с заявлениями против немецкого правительства.

Известно, что уже несколько танков Leopard, которые нуждаются в ремонте, прибыли из Украины в Польшу.

13 июня сообщалось, что Германия и Польша в ближайшие дни заключат соглашение о создании сервисного центра для ремонта боевых танков Leopard и другой западной техники, которую использует Украина.

21 апреля министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что в пятницу было подписано письмо о намерениях Польши создать центр технического обслуживания танков Leopard 2.