В Испании анонсировали отправку в Украину последних четырех танков Leopard 2 и боеприпасов 19 июля, 11:53 Танки Leopard 2A4 (Фото:JF Lauzé/Courtesy Canadian Armed Forces via Reuters/File Photo)

Испания отправит в Украину последние четыре танка Leopard 2, которые еще не были переданы Киеву.

Об этом сообщила министр обороны Испании Маргарита Роблес после встречи Рамштайн-14, пишет Europa Press.

Кроме того, Мадрид также передаст партию легкого воорружниея и крупнокалиберных боеприпасов.

Видео дня

Роблес также объявила об отправке в течение лета десяти бронетранспортеров после капремонтов и нескольких бронированных вездеходов, грузовиков и машин скорой помощи.

Читайте также: Германия заказала для украинских танков Leopard сверхсовременные бронебойные снаряды

Украина также получит от Испании полевой госпиталь с возможностями экстренной хирургии, необходимыми послеоперационными помещениями, стерилизацией, аптекой лабораторией и модулями госпитализации.

Полевой госпиталь будет оправлен транзитом через Польшу уже 23 июля.

Инфографика: NV

Ранее в Дании говорили. что вместе с Нидерландами заказали для Украины дополнительные 14 танков Leopard 2. Первые планируют передать в январе 2024-го, остальные — в течение того же года.

Также Копенгаген анонсировал предоставление Украине 100 танков Leopard 1, поставки которых начнутся летом. По словам и.о. министра обороны Троэльса Лунда Поульсена, до конца 2023 года Копенгаген хочет передать не менее 80.



