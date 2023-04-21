Итоги встречи «танковой коалиции»: в Польше создадут центр обслуживания танков Leopard 2 — Резников 21 апреля, 17:38 Министры обороны Борис Писториус (Германия), Алексей Резников и Мариуш Блащак (Польша) на заседании в формате Рамштайн 21 апреля 2023 года (Фото:Sebastian Gollnow/ Pool via REUTERS)

На полях 11-го заседания в формате Рамштайн в пятницу, 21 апреля, прошла встреча «танковой коалиции». Об этом написал в Twitter министр обороны Украины Алексей Резников, который участвовал в переговорах.

Резников поблагодарил немецкого и польского коллег за непоколебимую поддержку Украины. Он сообщил, что в пятницу был подписано письмо о намерениях Польши создать центр технического обслуживания танков Leopard 2, что позволит укрепить сотрудничество стран и возможности защитников Украины.



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Глава Минобороны Украины подчеркнул, что «бронированный кулак» будет срывать агрессию российского режима против Европы и всего свободного мира.

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«Украинские солдаты умело защищают свою страну. Современные западные технологии приведут к поражению Москвы. Чем раньше это произойдет, тем скорее наступит мир», — добавил он.

21 апреля на авиабазе Рамштайн в Германии проходит 11-я встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат Рамштайн). Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что союзники будут обсуждать в первую очередь ПВО, боеприпасы и средства обеспечения.