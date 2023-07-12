Германия выходит из соглашения с Польшей по ремонту переданных Украине танков Leopard — СМИ 12 июля, 13:47 Украина получила танки Leopard от западных партнеров (Фото:Ints Kalnins/Reuters)

Правительство Германии выходит из соглашения с Польшей о ремонте переданных Украине западных танков Leopard, пишет газета Handelsblatt со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, причина решения, о котором будет официально объявлено в ближайшие дни, заключается в том, что немцы считают ценовые ожидания поляков совершенно завышенными.

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Издание отмечает, что Украина остро нуждается в том, чтобы сделать поврежденные боевые танки западной разработки вновь пригодными к эксплуатации.

По плану, два немецких производителя танков Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann (KMW) должны были создать совместное предприятие вместе с польской государственной бронетанковой компанией PGZ. Это совместное предприятие планировалось для создания танковой мастерской на польских заводах в Гливице и Познани. Расходы на ремонт танков Leopard должны были покрываться немецким правительством.

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Издание Spiegel сообщало, что проект открытия центра якобы тормозила Польша. Компания PGZ предоставила очень своеобразные идеи относительно стоимости работ по ремонту танков и завышенные цены. В частности, более 100 тысяч евро за так называемую первичную диагностику танков.

Сообщалось также, что уже несколько танков Leopard, которые нуждаются в ремонте, прибыли из Украины в Польшу.

