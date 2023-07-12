Германия выходит из соглашения с Польшей по ремонту переданных Украине танков Leopard — СМИ
Украина получила танки Leopard от западных партнеров (Фото:Ints Kalnins/Reuters)
Правительство Германии выходит из соглашения с Польшей о ремонте переданных Украине западных танков Leopard, пишет газета Handelsblatt со ссылкой на источники.
По данным собеседников издания, причина решения, о котором будет официально объявлено в ближайшие дни, заключается в том, что немцы считают ценовые ожидания поляков совершенно завышенными.
Издание отмечает, что Украина остро нуждается в том, чтобы сделать поврежденные боевые танки западной разработки вновь пригодными к эксплуатации.
По плану, два немецких производителя танков Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann (KMW) должны были создать совместное предприятие вместе с польской государственной бронетанковой компанией PGZ. Это совместное предприятие планировалось для создания танковой мастерской на польских заводах в Гливице и Познани. Расходы на ремонт танков Leopard должны были покрываться немецким правительством.
Издание Spiegel сообщало, что проект открытия центра якобы тормозила Польша. Компания PGZ предоставила очень своеобразные идеи относительно стоимости работ по ремонту танков и завышенные цены. В частности, более 100 тысяч евро за так называемую первичную диагностику танков.
Сообщалось также, что уже несколько танков Leopard, которые нуждаются в ремонте, прибыли из Украины в Польшу.