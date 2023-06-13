Германия и Польша вскоре заключат соглашение о центре ремонта танков Leopard из Украины — посол 13 июня, 22:57 Leopard 2 (Фото:REUTERS/Denis Balibouse)

Германия и Польша в ближайшие дни заключат соглашение о создании сервисного центра для ремонта боевых танков Leopard и другой западной техники, которую использует Украина.

Об этом заявил посол Германии в Польше Томас Баггер в интервью Bloomberg.

По его словам, «в ближайшие дни» завершатся переговоры о создании сервисного центра в Польше. Он уточнил, что центр будет использоваться для поставки Украине крайне необходимых запасных частей для оборудования немецкого производства.

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Аналогичные сервисные центры, по данным СМИ, также были созданы в Словакии и Румынии.

По данным сервиса Oryx, который анализирует данные о технике по открытым источникам, по меньшей мере четыре танка Leopard 2 и 16 БМП Bradley были уничтожены или повреждены.