Трампу предъявили обвинения по 37 пунктам 9 июня, 20:58 Дональд Трамп (Фото:REUTERS/Carlos Barria/File Photo)

45-му президенту США Дональду Трампу и его помощнику Уолту Науте предъявили обвинения по 37 пунктам по делу об обращении с секретными документами. Об этом сообщает CNN в пятницу, 9 июня, со ссылкой на опубликованные судебные документы.

В документах сказано, что Трамп и его помощник обвиняются в заговоре с целью помешать правосудию.

Согласно обвинительному заключению, Трамп оставил себе секретные документы, которые забрал из Белого дома. В заключении также сказано, что Трамп минимум дважды показывал секретные документы другим людям.

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Трамп хранил в разных местах в своей резиденции в Мар-а-Лаго (Флорида) секретные документы, которые содержали информацию об оборонном и оружейном потенциале США и других стран, в том числе о ядерной программе США. Среди этих документов были материалы ЦРУ, Министерства обороны, Агентства нацбезопасности, Министерства энергетики и Госдепартамента.

CNN также пишет, что в декабре 2021-го помощник Трампа нашел на полу складского помещения в Мар-а-Лаго рассыпанные секретные документы с разведданными, которые могли видеть только страны «пяти глаз». Трампа обвиняют в том, что он сказал Науте спрятать коробки с документами от своего адвоката и ФБР.

The New York Times со ссылкой на сообщение Трампа в соцсети Truth Social пишет, что он должен предстать перед федеральным судом Майами во вторник.

9 мая присяжные в федеральном суде Манхэттена признали Дональда Трампа виновным в сексуальном насилии над писательницей и журналисткой Элизабет Джин Кэрролл в 1996 году.

Также Трампу предъявлены обвинения по 34 пунктам, которые касаются фальсификации документов при выплате порноактрисе Стефани Клиффорд (Сторми Дэниелс).

По словам Дэниелс, Трамп имел роман и сексуальную связь с ней в 2006 году. Но, чтобы не навредить репутации во время избирательной кампании 2016 года, Трамп приказал своему юристу Майклу Коэну заплатить порноактрисе $130 тыс. за молчание — это сделали с нарушениями из взносов в предвыборную кампанию Трампа. Следующее заседание по этому делу состоится 4 декабря 2023 года.

