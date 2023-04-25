Битва за Белый дом. Байден идет на второй срок: на его пути возраст, амбиции Трампа и война в Украине — семь выводов американских СМИ 25 апреля, 15:49 Сюжет NV Премиум Если Байден сможет во второй раз стать президентом США, он снова станет главой Белого дома в возрасте 82 лет (Фото:Пресс-служба Белого дома)

Объявив о своем намерении во второй раз баллотироваться в президенты США, Джо Байден сразу предстал перед двумя историческими вызовами. Еще никто не претендовал на кресло в Белом доме в таком почтенном возрасте, сражаясь к тому же с бывшим президентом в роли предполагаемого главного оппонента.

Джо Байден заявил о повторном выдвижении своей кандидатуры на пост главы Белого дома в специальном видео, обнародованном 25 апреля. В нем 56-й президент США противопоставляет себя трампистам с их движением MAGA (Make America Great Again) и призывает американцев дать ему «завершить работу», смыслом которой Байден называет «борьбу за нашу демократию».

Видео дня

Американские СМИ уже начинают анализировать, какие главные вызовы ждут Джо Байдена на этом пути: NV собрал главные выводы из публикаций CNN, Washington Post, New York Times о шансах Байдена в президентской кампании на выборах 2024 года.

Трамп vs Байден: быть ли реваншу?

«Официальное заявление Байдена положило конец любым сомнениям в его намерениях и дало начало противостоянию, которое может перерасти в реванш с его соперником [на президентских выборах] в 2020 году, бывшим президентом Дональдом Трампом», — пишет CNN, называя одной из миссий Байдена стремление «не дать Трампу получить второй срок». WP также отмечает, что решение Байдена «еще на шаг приближает Соединенные Штаты к вероятной бурной президентской кампании 2024 года», поскольку Трамп настаивает на реванше в своей борьбе против Байдена — после того, как одиозный 45-й президент США уже несколько лет неправдиво заявляет, что якобы был «настоящим» победителем в 2020-м.

Правда, если действующему лидеру США почти гарантирована роль выдвиженца от демократов, то для Трампа борьба за право выдвинуть свою кандидатуру от Республиканской партии еще впереди. Очевидно, эту задачу может усложнить уголовное дело в отношении бывшего президента: Трампу предъявлены обвинения по 34 пунктам, которые касаются фальсификации документов во время предыдущей кампании. Следующее судебное заседание назначено на 4 декабря 2023, а судебное разбирательство начнется не ранее января 2024 года.

«Стратеги Байдена признают, что он начинает кампанию со значительными уязвимостями, однако полагаются на идею, что каким бы неоднозначно ни было отношение к нему избирателей, они настроены против возвращения Трампа в Белый дом», — резюмирует NYT.

