Уголовное обвинение Трампу. Может ли бывший президент США сесть за решетку из-за порноактрисы: все ответы о громком деле 31 марта, 14:01 Сюжет Эксклюзив NV Трампу может грозить несколько лет в тюрьме (Фото:REUTERS/Carlos Barria)

Дональд Трамп стал первым президентом в истории США, которому по истечении срока пребывания в должности выдвинули обвинения в уголовном деле. Может ли экс-глава Белого дома теперь оказаться на скамье подсудимых? И имеет ли он право в дальнейшем участвовать в предвыборной кампании в США?

45-й президент США вошел в историю как единственный глава Белого дома, переживший два импичмента, а теперь стал еще и первым, кому было предъявлено уголовное обвинение.



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NV отвечает на главные вопросы о деле Трампа (по материалам CNN, Washington Post, New York Times).

Почему Трамп снова на обложках? Что произошло 30 марта?

30 марта суд присяжных в Нью-Йорке, так называемое Большое жюри, проголосовал за выдвижение уголовных обвинений 45-му президенту США Дональду Трампу. Это означает, что его обвиняют в одном или нескольких преступлениях. Обвинительный акт является тайным и, как правило, не обнародуется, пока его не передадут в суд или — в некоторых случаях — пока подсудимый не предстанет перед судом впервые.

Поэтому точная суть и перечень обвинений в отношении Трампа пока официально неизвестны — а значит и грозящие ему срок или наказание. Американские СМИ связывают обвинения с расследованием, которое Офис окружного прокурора Манхеттена ведет в отношении бывшего президента в связи с его вероятной ролью в незаконной схеме выплаты денег порноактрисе Сторми Дэниелс.