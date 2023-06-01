Если Трамп вернется. Что ждет США 1 июня, 12:44 NV Премиум

Что может произойти при втором сроке Трампа?

В США начинается сезон президентских праймериз перед выборами 2024 года, и наиболее вероятным финалом станет повторение соревнования между президентом Джо Байденом и Дональдом Трампом. Если судить по электоральной карте 2020 года, Байден хорошо позиционирован для победы. Однако американская политика непредсказуема, и любое количество медицинских, юридических или экономических сюрпризов может изменить перспективы. Именно поэтому многие зарубежные друзья спрашивают меня, что может случиться с американской внешней политикой, если Трамп вдруг вернется в Белый дом.

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Вопрос осложняется тем фактом, что сам Трамп непредсказуем. Должность президента стала первой в его политической карьере, а накопленный им опыт привел к появлению крайне нетрадиционного политического стиля. Добившись успеха в качестве звезды телевизионных реалити-шоу, он всегда сосредоточен на удержании внимания камеры, обычно нарушая традиционные нормы поведения и делая заявления, который чаще бывают возмутительны, чем правдивы.

Кроме того, Трамп интуитивно понял, что может мобилизовать недовольных, осуждая несправедливый экономический эффект глобальной торговли, а также разжигая обиды на иммиграцию и культурные перемены (особенно у пожилых белых мужчин, не имеющих высшего образования). С помощью бесконечного потока популистских, протекционистских и националистических заявлений он получал столь же постоянное внимание прессы к себе.

В 2016 году многие ожидали, что Трамп сдвинется в сторону центра для расширения своей политической базы, как поступает большинство нормальных политиков. Но вместо этого он продолжал подыгрывать своим верным сторонникам, используя эту электоральную базу в качестве дубинки против любых членов Конгресса от своей партии, посмевших критиковать или противоречить ему. Те республиканцы, которые открыто выступали против него, как правило, проигрывали на праймериз кандидатам, поддержанным Трампом. В результате Трамп установил почти полный контроль над Республиканской партией. Однако на выборах 2020 года его опора на крайне правых, вероятно, стоила ему поддержки некоторых умеренных республиканских и независимых избирателей в так называемых колеблющихся штатах.

Был особенно ласков с президентом России Путиным

Будучи президентом, Трамп сильно отличался от всех своих предшественников. Он часто объявлял о принятии серьезных политических решений (или об увольнении министров своего кабинета) в социальной сети Twitter, и это явно выглядело как каприз. В результате его администрация отличалась частой сменой высшего руководства и подавала противоречивые политические сигналы, при этом президент подставлял им же назначенных высших чиновников. Впрочем, эти потери в организационной последовательности он компенсировал почти полным контролем над повесткой дня. Непредсказуемость была одним из самых мощных политических инструментов Трампа.

Если у Трампа и есть какие-то глубокие политические взгляды, то они эклектичны и не являются традиционно республиканскими. Он с давних пор придерживается протекционистского мнения по поводу внешней торговли и выражает националистические обиды, заявляя, что союзники Америки используют ее. Он открыто бросил вызов сложившемуся после 1945 года консенсусу по поводу либерального международного порядка и объявил НАТО устаревшей организацией. Из-за этого Джон Болтон, один из его бывших советников по национальной безопасности, встревожился, что в случае переизбрания Трамп объявит о выходе США из этого альянса. Со своей стороны, Трамп недавно пообещал «завершить начатый при моей администрации процесс фундаментальной переоценки смысла НАТО».

Будучи президентом, Трамп объявил о выходе США из Парижского климатического соглашения и из Транстихоокеанского партнерства, переговоры о котором вел президент Барак Обама. Трамп ослабил Всемирную торговую организацию; ввел пошлины на импорт стали и алюминия из союзных стран; начал торговую войну против Китая; вышел из Иранского ядерного соглашения; критиковал «Большую семерку»; хвалил авторитарных лидеров с хорошо известной репутацией нарушителей прав человека. Он был особенно ласков в своих отношениях с президентом России Владимиром Путиным и скептически относился к американской поддержке Украины.

Опросы показывают, что за годы правления Трампа американская мягкая сила значительно уменьшилась. Твиты могут помочь в определении мировой повестки, но при этом их тон и содержание могут обидеть другие страны. Трамп уделял очень мало внимания правам человека, а в своих речах пренебрегал принципами демократии, которых придерживались все президенты со времен Джима Картера и Рональда Рейгана. Даже те критики, которые аплодировали жесткой позиции Трампа в отношении Китая, винили его в том, что он не сотрудничал с союзниками для ответа на китайское поведение. Кроме того, Трамп ослаблял преимущества, которыми давно пользовалась Америка, будучи ведущей влиятельной силой внутри глобальных организаций.

Итак, что может произойти при втором сроке Трампа?

Напомню, что накануне выборов 2016 года 50 республиканцев, бывших сотрудников органов национальной безопасности, подписали заявление, в котором предупреждали, что «президент должен быть дисциплинированным, контролировать эмоции и действовать лишь после размышлений и тщательного обдумывания… У Трампа этих качеств нет. Он не поощряет противоречащие ему мнения. Не обладая самоконтролем, он действует импульсивно. Он не выносит критику в свой адрес. Своим хаотичным поведением он встревожил наших ближайших союзников». Когда Трамп выиграл, все эти критики были лишены любых ролей в его администрации, и, скорее всего, то же самое случится и на этот раз.

В качестве политического лидера, сосредоточенного на концентрации власти, Трамп явно доказал свои способности. Но его темперамент в государственном управлении показал также, что ему не хватает эмоционального интеллекта, который лежал в основе успеха таких президентов, как Франклин Рузвельт и Джордж Буш-старший.

Как однажды рассказывал Тони Шварц, написавший для Трампа его автобиографию, «я сразу понял, что чувство самооценки у Трампа все время под угрозой. Когда он чувствует себя обиженным, он начинает импульсивно реагировать и защищаться, придумывая оправдывающие его истории, которые никак не зависят от фактов. Трамп просто не учитывает эмоции или интересы остальных… Ключевая часть всей этой истории в том, что для Трампа фактами является все, что он считает фактами в тот или иной день». Когда Трамп был президентом, его личные нужды часто искажали его мотивацию и перемешивались с его политическими задачами.

Темперамент Трампа также приводит к ограничению его контекстуального интеллекта. Из-за отсутствия опыта государственного управления и международных отношений он уже обладал меньшей квалификацией, чем большинство его предшественников, однако затем он не проявлял почти никакого интереса к восполнению пробелов в своих знаниях. Хуже того, его постоянная потребность в личном самоутверждении приводила к принятию ошибочных политических решений, которые ослабляли американские альянсы (например, после его саммитов с Путиным и северокорейским Ким Чен Ыном в 2018 году).

Судя по поведению Трампа в роли бывшего президента, ничего не изменилось. Он по-прежнему не желает признавать свое поражение в 2020 году, а в избирательной кампании, начатой с целью вернуться в Белый дом после выборов в следующем году, он использует экстремистские заявления, мобилизующие лояльную ему базу избирателей. Если он выиграет, единственным предсказуемым элементом американской внешней политики станет ее непредсказуемость.

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Copyright: Project Syndicate 2023

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