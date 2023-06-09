Трампу выдвинуты обвинения по семи пунктам — CNN 9 июня, 04:43 Дональд Трамп (Фото:REUTERS/Brian Snyder)

Бывшему президенту США Дональду Трампу выдвинули обвинения по семи пунктам в деле о расследовании хранения секретных документов. Это первый случай в истории, когда президенту выдвинуты федеральные обвинения.

Об этом сообщает CNN.

Источник телеканала сообщил, что Трамп является подозреваемым по семи пунктам. Как минимум одно обвинение касается сговора.

Бывший глава Белого дома отрицает обвинения и заявил, что его вызвали в Федеральный суд в Майами во вторник, 13 мая.

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Журналисты напоминают, что Минюст США расследует законность хранения Трампом документов Белого дома в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде после того, как он проиграл выборы в 2020 году.

9 мая присяжные в федеральном суде Манхэттена признали 45-го президента США Дональда Трампа виновным в сексуальном насилии над писательницей и журналисткой Э. Джин Кэрролл в 1996 году.

Присяжные постановили, что 76-летний Трамп должен выплатить 79-летней писательнице около 2 млн долларов компенсации по иску о причинения оскорбления действием (battery), а также почти 3 млн долларов — по иску о клевете.

Кэрролл обвиняла Трампа в том, что весной 1996 года он изнасиловал ее в раздевалке универмага, и вспоминала об этом в своей книге. Сам Трамп утверждал, что не знаком с писательницей, и обвинял ее во лжи.