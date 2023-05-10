«Победа для каждой женщины». Суд впервые признал Трампа виновным в сексуальном насилии: помешает ли это его планам одолеть Байдена — разбор 10 мая, 15:29 Сюжет NV Премиум Количество скандалов вокруг Дональда Трампа растет (Фото:REUTERS/Brian Snyder)

С приближением президентских выборов в США Дональд Трамп, который надеется на реванш в 2024 году, продолжает накапливать обременительный багаж судебных дел и приговоров. 9 мая Трампа признали виновным в сексуальном насилии в отношении писательницы и журналистки Элизабет Джин Кэрролл в 90-х годах.

NV рассказывает главное, что стоит знать об этом деле и его возможном влиянии на президентскую кампанию Дональда Трампа.

Решение нью-йоркских присяжных примечательно уже тем, что стало первым судебным приговором против Трампа в многочисленных делах и исках, связанных с его сексуальными домогательствами к женщинам.

Видео дня

Кто такая Элизабет Джин Кэрролл и в чем она обвинила Трампа

79-летняя Элизабет Джин Кэрролл – американская журналистка, публицистка и писательница. В 1993-2019 годах она вела популярную колонку в журнале Elle, в середине 1980-х была одним из сценаристов еженедельного телешоу Saturday Night Live, за что даже получила номинацию на телепремию Эмми в 1987 году.