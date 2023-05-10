«Победа для каждой женщины». Суд впервые признал Трампа виновным в сексуальном насилии: помешает ли это его планам одолеть Байдена — разбор

10 мая, 15:29
Сюжет
NV Премиум
Поделиться:
Количество скандалов вокруг Дональда Трампа растет (Фото:REUTERS/Brian Snyder)

Количество скандалов вокруг Дональда Трампа растет (Фото:REUTERS/Brian Snyder)

Автор: Инна Семенова

С приближением президентских выборов в США Дональд Трамп, который надеется на реванш в 2024 году, продолжает накапливать обременительный багаж судебных дел и приговоров. 9 мая Трампа признали виновным в сексуальном насилии в отношении писательницы и журналистки Элизабет Джин Кэрролл в 90-х годах.

NV рассказывает главное, что стоит знать об этом деле и его возможном влиянии на президентскую кампанию Дональда Трампа.

Решение нью-йоркских присяжных примечательно уже тем, что стало первым судебным приговором против Трампа в многочисленных делах и исках, связанных с его сексуальными домогательствами к женщинам.

Видео дня

Кто такая Элизабет Джин Кэрролл и в чем она обвинила Трампа

79-летняя Элизабет Джин Кэрролл – американская журналистка, публицистка и писательница. В 1993-2019 годах она вела популярную колонку в журнале Elle, в середине 1980-х была одним из сценаристов еженедельного телешоу Saturday Night Live, за что даже получила номинацию на телепремию Эмми в 1987 году.

Теги:   США Дональд Трамп Права женщин Республиканская партия США Изнасилование Домогательства Сюжет NV сексуальное насилие Сексуальные домогательства Сексуальное домогательство выборы президент США 2024

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X