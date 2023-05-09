Суд присяжных в США признал Трампа виновным в сексуальном насилии 9 мая, 22:22 Э. Джин Кэрролл (посередине) выходит из суда 9 мая 2023 года (Фото:REUTERS/Andrew Kelly)

Присяжные в федеральном суде Манхэттена во вторник, 9 мая, признали 45-го президента США Дональда Трампа виновным в сексуальном насилии над писательницей и журналисткой Э. Джин Кэрролл в 1996 году. Об этом сообщает CNN.

При этом, по мнению присяжных, Кэрролл не смогла доказать, что Трамп ее изнасиловал. Сексуальным насилием в штате Нью-Йорк считается подвергание кого-либо сексуальному контакту без его согласия.

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Присяжные постановили, что 76-летний Трамп должен выплатить 79-летней писательнице около 2 млн долларов в качестве компенсации по иску о нанесении оскорбления действием (battery), а также почти 3 млн долларов — по иску о клевете. 45-й президент перед этим утверждал на своем веб-сайте Truth Social, что иск Э. Джин Кэрролл является «абсолютной аферой» и «ложью».

Джин Кэрролл обвиняла Трампа в том, что весной 1996 года он изнасиловал ее в раздевалке универмага, и упоминала об этом в своей книге. Сам Трамп утверждал, что не знаком с писательницей, и обвинял ее во лжи.

45-й президент назвал вердикт присяжных «позором» и «продолжением величайшей охоты на ведьм».

The New York Times пишет, что Трампа обвиняли в сексуальном домогательстве более десяти женщин, а он всегда это отрицал, но дело Кэрролл стало первым случаем, когда суд подтвердил подобные обвинения. При этом иск был гражданским, поэтому политику не грозит тюремное заключение.

4 апреля Дональду Трампу предъявили обвинения по 34 пунктам по делу о фальсификации деловой документации во время предвыборной кампании в 2016 году. Трамп все обвинения отрицает.

Согласно материалам дела, перед выборами 2016 года Трамп через адвоката выплатил порнозвезде Сторми Дэниелс 130 тысяч долларов, чтобы она молчала о сексе с ним десятью годами ранее. Трамп и его адвокат оформили это как плату за юридические услуги, а это в штате Нью-Йорк считается фальсификацией отчетности и наказывается в уголовном порядке.

