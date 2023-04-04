Трампу объявили о подозрении в совершении 34 преступлений. Он отрицает

4 апреля, 22:02
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Дональд Трамп (Фото:REUTERS/Steven Hirsch)

Дональд Трамп (Фото:REUTERS/Steven Hirsch)

Бывшему президенту США Дональду Трампу было предъявлено обвинение в 34 уголовных преступлениях. Он не признал себя виновным.

Об этом сообщает NYT.

Издание отмечает, что несмотря на то, что это обвинение является историческим, оно, вероятно, формально будет похоже на десятки обвинений, которые проходят по всему городу каждый день.

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4 апреля бывшего президента США Дональда Трампа формально арестовали.

В тот же день начался суд против бывшего президента США Дональда Трампа по уголовному обвинению, которое пока официально не раскрыто.

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Сам Дональд Трамп назвал обвинения в его адрес «политическим преследованием» со стороны демократов и «вмешательством в выборы на самом высоком в истории уровне».

45-й президент США вошел в историю как единственный глава Белого дома, переживший два импичмента, а теперь стал еще и первым, кому было предъявлено уголовное обвинение.

30 марта суд присяжных в Нью-Йорке, так называемое Большое жюри, проголосовал за выдвижение уголовных обвинений Трампу. Это означает, что его обвиняют в одном или нескольких преступлениях.

Обвинительный акт является тайным и, как правило, не обнародуется, пока его не передадут в суд или — в некоторых случаях — пока подсудимый не предстанет перед судом впервые.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   США Дональд Трамп

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