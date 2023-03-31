«Победим прокурора, а затем Байдена». Трамп отреагировал на обвинения в уголовном преступлении 31 марта, 06:25 Дональд Трамп (Фото:REUTERS/Octavio Jones)

Президент США Дональд Трамп отреагировал на решение суда присяжных Манхэттена проголосовать за предъявление уголовного обвинения.

Об этом сообщает CNN.

Бывший глава Белого дома назвал решение суда «политическим преследованием» и «вмешательством в выборы на самом высоком в истории уровне».

«Демократы врали, обманывали и воровали в своей одержимости попыткой захватить Трампа, но теперь они сделали невероятное — предъявили обвинение совершенно невинному человеку во вмешательстве в выборы», — заявил Трамп.

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Он разразился критикой в адрес окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга, заявив, что «он выполняет политический заказ Джо Байдена за финансирование Джорджа Сороса».

«Я считаю, что эта охота на ведьм будет иметь серьезные негативные последствия для Джо Байдена. Американский народ точно понимает, что здесь делают левые радикальные демократы. Это видят все. Поэтому наше Движение и наша Партия — объединенные и сильные — сначала победят Элвина Брэгга, а затем мы победим Джо Байдена», — заявил Трамп.

30 марта Суд присяжных Манхэттена проголосовал за выдвижение уголовного обвинения бывшему президенту США Дональду Трампу.

В начале 2018 года газета The Wall Street Journal сообщила, что бывший юрист Трампа Майкл Коэн заплатил порноактрисе Сторми Дэниелс за молчание $130 тысяч. Соглашения достигли непосредственно перед президентскими выборами 2016 года. Коэна приговорили к трем годам тюрьмы по обвинению в ряде преступлений, в том числе в незаконном расходовании выделенных на предвыборную кампанию денег. Часть из них выплатили за молчание экс-фотомодели Карен Макдугал и экс-порноактрисе Стефани Клиффорд (Сторми Дэниелс). Их заявления могли бы скомпрометировать Трампа в преддверии выборов.

Сам Коэн подтвердил этот факт, однако заявил, что сделал это по собственной инициативе и из собственных средств. Трамп утверждал, что не просил своего адвоката нарушать закон.